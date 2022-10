OM – Tottenham : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Le suspense est à son comble pour cette dernière journée des phases de groupes. L’OM accueille les Tottenham Hotspurs sur la pelouse du stade Vélodrome. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match OM – Tottenham !

L’équipe de Tottenham est première du groupe D avec 8 points et 2 victoires. Les Spurs ont obtenu un match nul (1-1) contre le Sporting lors de la cinquième journée, ce qui ne leur permet pas de s’assurer une place en huitièmes de finale.

En face, l’OM enchaîne les défaites en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Les Phocéens se sont inclinés à Francfort (2-1) dans un match intense, mais dominé par les Allemands. C’est donc la dernière ligne droite avant les huitièmes de finale et tout peut encore se jouer pour les deux clubs. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match OM – Tottenham !

