Porto: Conceição démonte ses joueurs après la gifle reçue contre Liverpool

Le FC Porto a été écrasé par Liverpool mardi soir à domicile en Ligue des champions (5-1). Et forcément, cela n'a pas plu à son bouillant entraîneur, Sergio Conceição.

Deux buts de Salah, deux buts de Firmino et un but de Mané, qui font cinq. Deux semaines après avoir entamé sa campagne de Ligue des champions par un nul face à l'Atlético de Madrid (0-0), le FC Porto a été écrasé par Liverpool mardi soir à domicile (5-1).

Un résultat qui complique forcément les affaires du club portugais dans l'optique d'une qualification pour les huitièmes, et qui a particulièrement mis en colère l'entraîneur Sergio Conceição.

"Les jeunes auraient fait mieux"

"Même avec les jeunes (les U19, ndlr), qui ont fait match nul contre Liverpool aujourd'hui (1-1 en Youth League), on aurait certainement fait mieux ce soir", a d'abord taclé l'ancien coach du FC Nantes à la télévision portugaise. Avant d'en remettre une couche en conférence de presse: "Nous avons été mauvais, et ce qui s'est passé aujourd'hui est une honte. En Ligue des champions, face à un adversaire aussi fort, qui presse dur et qui attaque sans arrêt, nous n'avons fait que neuf fautes durant tout le match. Ce n'est pas normal."

Dépité, Conceição s'est toutefois lui-même chargé, en se désignant comme le premier responsable de cette soirée cauchemardesque au Dragao: "C'est moi qui n'ai pas fait passer le bon message et je me suis trompé sur l'équipe de départ, c'est sûr. Il faut que l'on se demande avec le président si les joueurs obéissent toujours ou non à l'entraîneur, car ce sera difficile de continuer ainsi et le plus important reste le FC Porto."

Un FC Porto désormais troisième de sa poule de C1 et qui a en plus laissé filer des points en championnat, où il est relégué à quatre longueurs du Benfica après sept journées.