Ligue des champions: le Real tombe de très haut, Griezmann et Suarez sauvent l'Atlético

Tiraspol a créé la sensation face au Real Madrid, à Santiago Bernabeu. L'Atlético de Madrid s'en sort sur le gong contre l'AC Milan, alors que Liverpool, Dortmund et Bruges l'ont aussi emporté.

AC Milan-Atletico de Madrid : 1-2

Tout avait très bien démarré pour l'AC Milan, avec l’ouverture du score de Rafael Leão d’une frappe croisée du droit au bout de vingt minutes. Mais l’expulsion de Franck Kessié moins de dix minutes plus tard, pour un deuxième carton jaune, a tout changé. Entré en jeu en deuxième période, Antoine Griezmann a égalisé d’une reprise du gauche dans la surface de réparation. Le premier but du Français depuis son retour à l’Atlético. Puis dans le temps additionnel, Luis Suarez a transformé un pénalty après une main milanaise dans la surface. Sur le gong, les Colchoneros s’imposent. Le Milan n’a pris aucun point contre Liverpool et l’Atlético de Madrid.

Real Madrid-Sheriff Tiraspol : 1-2

Le Sheriff Tiraspol est sur un nuage. Face au Real Madrid, à Santiago Bernabeu, le club moldave s’est imposé 2-1 avec un but décisif en toute fin de match. Ils ont ouvert le score par l’intermédiaire de Jakhshibaev, de la tête. Karim Benzema a remis le Real Madrid dans le bon sens sur pénalty, à l’heure de jeu, mais au lieu de renverser la rencontre, les Madrilènes ont sombré de nouveau à la 90e minute. D’une incroyable frappe du pied gauche, le Luxembourgeois Thill a trouvé la lucarne de Courtois. Le Sheriff Tiraspol a donc remporté ses deux premiers matchs de Ligue des champions et pointe en tête de son groupe devant le Real, l’Inter Milan et le Shakhtar.

RB Leipzig-Cercle Bruges : 1-2

Bruges avait une tête de petit poucet, dans le groupe de Paris, Manchester City et Leipzig. Mais finalement, les Belges s’avèrent un peu plus embêtants que prévu. Après avoir accroché un match nul contre le PSG lors de la première journée, ils ont battu Leipzig ce mardi soir. Bruges a pourtant concédé le premier but de la rencontre, signé Nkunku, avant de réagir avec la manière. L’égalisation de Vanaken a d’abord été refusée par le VAR, puis acceptée. Rits a ensuite donné l’avantage aux Belges avant la pause. Bruges est deuxième de son groupe, à égalité avec le PSG et un point devant Manchester City.

FC Porto-Liverpool: 1-5

Dans ce qui est peut-être le groupe de la mort, Liverpool continue son sans faute. Deux semaines après avoir battu le Milan AC sur le fil, les Reds ont été un peu plus tranquilles face à Porto. Mohamed Salah a été le premier à trouver le chemin des filets avant d’inscrire le but du 3-0 après l’heure de jeu. Entre temps, Sadio Mané avait doublé la mise, profitant de l’apathie de la défense portugaise sur un centre de James Milner. Roberto Firmino a conclu la soirée avec un doublé quelques minutes après un but de Taremi pour Porto qui restera donc anecdotique. Les Reds sont seuls en tête de leur groupe.

Borussia Dortmund-Sporting : 1-0

Le temps d’une soirée, au moins, Donyell Malen a pu faire oublier Erling Haaland. Le Norvégien absent car blessé, c’est le Néerlandais qui a brillé contre le Sporting, inscrivant son premier but sur les couleurs du Borussia Dortmund. Le passeur décisif, Jude Bellingham, a livré une prestation de haute volée. C’est lui notamment qui a lancé Malen pour l’unique but de la rencontre. Le Sporting a toutefois réagi en deuxième période, bousculant un peu le BVB et effaçant au moins en partie la claque reçue face à l’Ajax lors de la première journée. Dortmund, de son côté, a pris 6 points sur 6 possibles.