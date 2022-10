PSG-Maccabi Haïfa: Zaïre-Emery a explosé le record de précocité de Kouassi en Ligue des champions

Warren Zaïre-Emery a fait ses grands débuts en Ligue des champions lors du festival du PSG face au Maccabi Haïfa, mardi au Parc des Princes (7-2). Le milieu de terrain est devenu le plus jeune Parisien à disputer un match de C1, effaçant des tablettes le record établi par Tanguy Kouassi.

Il est né un an après les débuts professionnels de Lionel Messi au Barça. Autant dire que Warren Zaïre-Emery a vécu un moment particulier en combinant avec le génie argentin, mardi soir, sur la pelouse du Parc des Princes. Le grand espoir du PSG a participé au festival face au Maccabi Haïfa lors de la cinquième journée de la Ligue des champions (7-2). Christophe Galtier l’a lancé à la 79e à la place de Vitinha.

De quoi permettre au crack de Montreuil (Seine-Saint-Denis) de devenir le plus jeune joueur de l’histoire du club en C1, à 16 ans et 7 mois. En pulvérisant le précédent record établi par Tanguy Kouassi (qui avait été titularisé) lors d’une victoire contre Galatasaray en décembre 2019 (5-0), à 17 ans et 6 mois. Zaïre-Emery est également devenu le premier de la génération 2006 à disputer une rencontre de Ligue des champions (tous pays confondus).

Galtier: "Envoyer un signal à nos jeunes"

Une précocité saluée par Christophe Galtier, qui en a profité pour envoyer un message aux jeunes talents du PSG, très peu sollicités depuis son intronisation l’été dernier. "Par ce que Warren Zaïre-Emery montre à l'entraînement, en préparation et en Youth League, il me paraissait important d'envoyer un signal à nos jeunes. Si on travaille bien, qu'on a la qualité, qu'on est très professionnels, on peut jouer au Paris Saint-Germain", a déclaré le coach parisien, qui ne s’appuie pas vraiment sur le vivier du Camp des Loges jusqu’à présent.

Même s’il est le moins âgé du vestiaire, Zaïre-Emery est celui qui a été le plus utilisé parmi les espoirs du club de la capitale. En entrant en jeu à Clermont, début août (0-5), il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du PSG en Ligue 1 (devant El Chadaille Bitshiabu). Le surdoué d’origine martiniquaise est ensuite apparu brièvement à Toulouse le 1er octobre (0-1) et à Ajaccio vendredi dernier (0-3). Pour un total de 16 minutes cumulées.

Un premier contrat pro signé en juillet

"Très heureux d’avoir fait mes grands débuts en Champions League", a-t-il sobrement écrit sur Instagram, après la victoire contre le Maccabi Haïfa. Presnel Kimpembe, Hugo Ekitiké ou Ismaël Gharbi ont répondu en le félicitant.

Remarqué lors de la tournée de préparation au Japon, où il a disputé deux matchs (dont un comme titulaire aux côtés de Marco Verratti), Zaïre-Emery a signé son premier contrat professionnel en juillet dernier, après avoir remporté l’Euro U17 avec l’équipe de France. En s’engageant jusqu’en 2025 avec son club de cœur, auquel il est très attaché. Un soulagement pour le PSG, qui en avait fait l’un de ses dossiers prioritaires, alors que les plus grands clubs d’Europe cherchaient à le récupérer.