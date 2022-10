PSG: Messi a déjà marqué autant que la saison passée et se rapproche du record de Ronaldo

Lionel Messi a livré un match éblouissant lors de la démonstration du PSG face au Maccabi Haïfa, mardi en Ligue des champions (7-2). Auteur d’un doublé, le génie argentin a déjà égalé son total de buts de la saison passée. Il a désormais en ligne de mire le record de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions.

Il a réactivé le mode Ballon d’or. Sans doute vexé de ne pas figurer parmi les prétendants de l’édition 2022, qui a sacré Karim Benzema, Lionel Messi est en train de rappeler à tout le monde quel point son talent est hors du commun. L’Argentin a profité de la réception du Maccabi Haïfa pour faire parler son génie, mardi, lors de la cinquième journée de la Ligue des champions.

Aux côtés de Kylian Mbappé et Neymar, la star de 35 ans a permis au PSG de s’offrir un festival face au club israélien (7-2). De quoi confirmer le retour au premier plan de l’ancien taulier du Barça, après une période d’adaptation difficile dans la capitale. Grâce à son doublé, assorti de deux passes décisives, Messi a déjà égalé son total de buts de la saison passée (11), toutes compétitions confondues. En dix-huit matchs de moins.

Le meilleur buteur de l’histoire de la C1 en phase de poules

Pour sa 50e apparition sous le maillot rouge et bleu, la Pulga a plané sur la pelouse du Parc des Princes. Ses contrôles, sa vista, ses passes verticales et ses crochets courts ont mis au supplice ses adversaires. Grâce à son doublé, Messi est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la C1 en phase de poules (80). Si sa tentative n’avait pas heurté la barre en seconde période, il aurait même pu inscrire au moins trois buts dans un même match pour la neuvième fois de sa carrière dans la compétition (dont un quintuplé et un quadruplé). Une performance inédite.

Avec désormais 129 réalisations en Ligue des champions, le septuple Ballon d’or se rapproche du record ultime de Cristiano Ronaldo (141), qui ne la dispute pas cette saison avec Manchester United, même si un départ de CR7 lors du mercato d’hiver n’est pas à exclure. En attendant, Messi tentera de réduire encore l’écart lors du déplacement du PSG dans l’antre de la Juventus, mercredi prochain, pour la dernière journée du groupe H (21h sur RMC Sport 1). Déjà qualifiés pour les 8es de finale, les Parisiens tenteront de sécuriser leur première place devant Benfica.