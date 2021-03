PSG-Barça: le sauvetage incroyable de Marquinhos sur l'occasion de Messi

Le PSG s'est qualifié ce mercredi pour les quarts de finale de Ligue des champions. Mais les Parisiens ont connu quelques frissons lors du huitième retour face au FC Barcelone (1-1). En capitaine modèle, Marquinhos a sauvé les siens à l'heure de jeu sur une tentative de Lionel Messi.

Le FC Barcelone n'a pas réussi une deuxième remontada face au PSG, quatre ans après un souvenir encore traumatisant. Pourtant dans le contenu, les Catalans ont dominé les débats sur la pelouse du Parc des Princes lors de ce huitième de finale retour (1-1) de Ligue des champions.

Si Kylian Mbappé a ouvert le score sur penalty, après une faute de Clément Lenglet dans la surface sur Mauro Icardi, Lionel Messi a répondu d'une frappe en lucarne (37e) pour l'égalisation. Mais l'Argentin a loupé un penalty face à Keylor Navas avant la pause... peut-être le tournant du match.

Un grand Navas

En seconde période, Barcelone a encore eu des ocassions pour pousser et continuer d'y croire. Mais, présent en 2017 lors de la première remontada, le capitaine Marquinhos a de la mémoire et souvent un état d'esprit irréprochable. Le défenseur brésilien s'est jeté sur une tentative de Lionel Messi (61e) pour sauver les siens.

Messi s'était retourné pour frapper et avait là une nouvelle occasion d'inscrire le but du 2-1. C'était sans compter sur ce tacle salvateur de Marquinhos, en capitaine modèle. Presnel Kimpembe est venu ensuite à la rescousse de "Marqui" pour contrer Messi et l'empêcher de frapper. Une situation bien gérée par la charnière centrale du PSG, empêchant ensuite Antoine Griezmann de frapper à son tour.

La défense du PSG a tenu bon ce mercredi, notamment grâce à un très grand Keylor Navas. Finaliste de la dernière édition, le club parisien verra à nouveau les quarts de finale de Ligue des champions.

