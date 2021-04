PSG-Bayern: "C'est la plus belle qualification sous l'ère qatarie", affirme Rothen

Au lendemain de la qualification du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions, Jérôme Rothen a livré son analyse sur cette double confrontation dans Top of the Foot. Et selon l'ancien joueur du PSG, Paris a vécu sa "plus belle qualification de l'ère qatarie".

Un match référence, malgré la défaite. En se qualifiant mercredi soir pour les demi-finales de la Ligue des champions face au Bayern Munich malgré le revers au Parc des Princes (0-1), le Paris Saint-Germain a basculé dans une autre dimension. Et selon Jérôme Rothen, présent dans l'émission Top of the Foot ce mercredi après-midi, le PSG a vécu une soirée inoubliable.

Les stars au service du collectif

"Pour moi, c'est la plus belle victoire du PSG sous l'ère qatarie", a indiqué l'ancien joueur du PSG (2004-2010), rapidement corrigé pour parler de plus belle qualification du club en C1 depuis l'arrivée de QSI. "Ils n'avaient jamais rencontré un adversaire aussi fort. Peut-être le Barça en 2015 (le PSG avait été éliminé en quarts de finale par le club catalan, ndlr). C'est pour ça que c'est un match référence", a insisté Rothen.

Car selon le consultant, la performance des Parisiens au Parc des Princes a révélé le caractère d'un groupe soudé prêt à affronter "la meilleure équipe d'Europe". "Dans l'approche de cette double confrontation, les joueurs se sont sentis en danger. Même les stars. Et ils se sont dit : "Si on ne forme pas un collectif, on est morts"", a expliqué Jérôme Rothen.

"Se servir de cette expérience"

Résultat, "j'ai vu des mecs qui arrivent à se mettre le cul par terre", a indiqué l'ancien international français. Même les stars se sont mis au diapason pour aider l'équipe. "Collectivement, tu as été au moins comme eux, voire meilleur qu'eux par moments hier soir", a ajouté Rothen, qui espère désormais que les joueurs "vont se servir de cette expérience parce que c'est fantastique ce qu'ils ont réalisé".

Présent dans le dernier carré pour la deuxième année consécutive, le PSG affrontera le Borussia Dortmund ou Manchester City en demi-finales, qui s'affrontent ce mercredi soir.

