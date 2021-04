PSG-Bayern: le festival offensif de Neymar, élu homme du match

Neymar a été élu homme du match lors de ce quart de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, remporté par les Bavarois (1-0). Si le Brésilien n'a pas réussi à marquer, il a multiplié les offensives et les actions de grande classe.

Neymar a manqué de réussite, certes. Mais le Brésilien a livré un véritable festival offensif ce mardi, au Parc des Princes, pour le quart de finale retour face au Bayern Munich. Malgré la défaite (1-0), les Parisiens se sont qualifiés pour le dernier carré de la Ligue des champions grâce à l'avantage pris au match aller (3-2).

Contrairement à la première manche disputée à Munich, le PSG s'est montré bien plus dominateur, notamment en première période. Mais à l'inverse cette fois, c'est le Bayern Munich qui a ouvert le score grâce à Eric-Maxim Choupo Moting (40e), encore au PSG il y a quelques mois. L'attaquant camerounais est d'ailleurs venu mettre sa tête quelques secondes après un nouveau numéro de Neymar. Au début de l'action dans le rond central, le Brésilien avait trouvé ensuite à la conclusion le poteau sur un excellent service de Kylian Mbappé.

Juste avant cette ocassion terminée sur le poteau de Manuel Neuer, Neymar avait déjà trouvé la barre transversale de le cage du portier allemand. D'un tir enroulé, l'attaquant brésilien n'avait pas réussi à ouvrir le score. Mené à la pause, le PSG a été tout proche de l'égalisation au retour des vestiaires (53e). Une nouvelle fois au début de l'action pour éliminer Joshua Kimmich et Thomas Müller afin de faire une percée dans la défense, Neymar a ensuite échoué d'un rien pour reprendre le centre d'Angel Di Maria.

Homme du match

Petit pont, passement de jambes... Neymar a été l'auteur de nombreux dribbles réussis au cours de la rencontre. S'il n'a pas réussi à trouver la faille, il a su donner le tempo à son équipe et en a été récompensé avec le trophée de joueur du match. Les statistiques de Neymar sont éloquantes: il est le joueur qui a le plus tiré (6), le plus cadré (3), s’est créé le plus d’occasions (3), a gagné le plus de duels (30), a subi le plus de de fautes (7) et a tenté le plus de dribbles (13

Sa prestation individuelle, aussi bien offensivement que dans l'attitude où il s'est montré exemplaire, a d'ailleurs été d'ailleurs soulignée unanimement par la presse européenne. "Récital", "stellaire", les mots ne manquent pas ce mercredi aux quatre coins de l'Europe pour qualifier la partie de Neymar.

Même s'il n'a pas non plus marqué à l'aller, il s'était distingué par deux magnifiques passes décisives: la première pour l'ouverture du score de Kylian Mbappé, et la seconde sur une inspiration géniale pour servir Marquinhos. Absent lors des huitièmes face à son ancien club du FC Barcelone, Neymar sera forcément attendu au tournant lors des demi-finales. Le PSG retrouvera dans le dernier carré le vainqueur de la confrontation entre Manchester City et le Borussia Dortmund.