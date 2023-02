PSG-Bayern: comment Zaïre-Emery s’est imposé parmi les stars, à seulement 16 ans

Warren Zaïre-Emery pourrait battre un nouveau record de précocité en débutant face au Bayern Munich, ce mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Malgré son jeune âge, le milieu de terrain de 16 ans est en train de devenir un élément important au sein du PSG, où il fait l’unanimité.

Les adolescents de son âge commencent à réviser le bac français. Warren Zaïre-Emery, lui, se prépare à disputer un 8e de finale aller de Ligue des champions. Le surdoué du PSG est pressenti pour être titulaire lors du choc face au Bayern Munich, ce mardi au Parc des Princes (21h sur RMC Sport 1). A seulement 16 ans (il fêtera ses 17 ans le 8 mars). S’il débute contre les champions d’Allemagne, le natif de Montreuil (Seine-Saint-Denis) deviendra le plus jeune joueur aligné en C1 dans l’histoire du club parisien. Un statut qu’il possède déjà en Ligue 1, où son éclosion fulgurante impressionne tout le monde. Bien au-delà de la capitale...

Une précocité phénoménale

Il y a déjà eu des joueurs de moins de 17 ans lancés dans le grand bain. Mais rarement avec une telle sérénité. Surtout au PSG. Depuis que Christophe Galtier l’a fait entrer en fin de match à Clermont, le 8 août dernier lors de la première journée de Ligue 1 (0-5), Warren Zaïre-Emery s’est fondu dans le décor avec un flow de vieux briscard. Appels entre les lignes, remises en une touche, passes vers l’avant, le titi déroule son football comme s’il jouait avec ses potes en bas de chez lui. Sans le moindre trac. En tout cas, en apparence. Une tranquillité bluffante pour un lycéen, qui affiche déjà une silhouette d’adulte sur le pré. Avec des cuisses développées, un torse bombé et des épaules solides. Loin des gabarits habituellement frêles des espoirs en crampons.

Un vrai apport dans le jeu

Au-delà de son jeune âge et de son immense potentiel à développer, Zaïre-Emery est déjà un élément impactant sur le terrain. Ce n’est pas pour lui faire plaisir que Galtier l’a utilisé à quatorze reprises cette saison (toutes compétitions confondues), dont trois fois comme titulaire, toujours à l’extérieur (à Rennes et Monaco en Ligue 1, à Châteauroux en Coupe de France). Son aisance technique, son dynamisme et sa capacité à se projeter vers l'avant apportent une vraie plus-value au jeu du PSG. "C'est un joueur très à l'écoute, très observateur, apprécie Galtier. Il a une personnalité qui l'amène à prendre des initiatives."

Le crack d’1,78m, qui est devenu le plus jeune Parisien à disputer la Ligue des champions fin octobre face au Maccabi Haïfa (7-2), ne se contente pas de passes faciles vers l’arrière ou sur le côté. Il se rend disponible, tente des choses et ne ménage pas ses efforts à la récupération du ballon. Ses percussions apportent souvent du danger dans le camp adverse. D’autant que Zaïre-Emery est adroit à la finition. Plus jeune buteur de l’histoire du PSG, il a déjà fait trembler les filets deux fois en championnat ce mois-ci, à Montpellier (1-3) et à Monaco (3-1). De quoi lui offrir une vraie légitimité au sein de l’effectif.

Le nouveau chouchou du club

C’est désormais le petit chouchou des supporters parisiens, ravis de voir un jeune de la région percer parmi les stars étrangères. Le CUP a scandé son nom à la fin du dernier match au Parc des Princes, contre Toulouse en L1 (2-1). Warren Zaïre-Emery a répondu par des applaudissements en direction du Virage Auteuil. Le prodige du 93, qui a grandi à Rosny-sous-Bois, vient d’ailleurs saluer les ultras à chaque fin de match. Il a été l’un des seuls à le faire à Louis II, samedi, après la défaite contre Monaco. De quoi renforcer sa cote de popularité en tribunes.

Au sein du club aussi, tout le monde est sous le charme. Christophe Galtier et ses adjoints ont tout de suite été impressionnés par sa maturité lorsqu’ils sont arrivés au PSG l’été dernier. La tournée de préparation au Japon, lors de laquelle Zaïre-Emery a effectué ses débuts avec l’équipe A, les a confortés dans l’idée qu’ils avaient à faire un talent différent. Après l’avoir un peu protégé durant la première partie de saison, le coach parisien a profité de l’après-Mondial 2022 pour l’intégrer pleinement à la rotation. Avec succès. Dans le vestiaire, les stars du club de la capitale ont adopté le petit Warren, décrit comme calme et respectueux. Comme il le fait avec tous les jeunes parisiens, Presnel Kimpembe l’a pris sous son aile. Le champion du monde 2018 le félicite d’ailleurs régulièrement sur les réseaux après ses bonnes performances.

Des concurrents pas au niveau

Si Warren Zaïre-Emery est parvenu à se faire une place aussi rapidement au PSG, c’est aussi parce que les autres milieux de terrain ne font pas le job. Depuis le début de l’année 2023, les spécialistes du secteur affichent un niveau particulièrement inquiétant. Fabian Ruiz semble jouer la peur au ventre, Vitinha ne réussit quasiment plus rien, Carlos Soler est fantomatique et Renato Sanches a emménagé à l’infirmerie. Même Marco Verratti, lorsqu’il est disponible, peine à se montrer séduisant. Seul Danilo Pereira, qui dépanne aussi en charnière centrale, donne satisfaction. Une situation qui profite au n°33 du PSG. Sans doute le milieu le plus intéressant de ces dernières semaines.

Un enjeu majeur pour la formation parisienne

Ceux qui suivent Zaïre-Emery depuis ses débuts au Camp des Loges ne sont pas vraiment surpris par son avènement au plus haut niveau. Le champion d’Europe U17 (l’an passé en Israël), d’origine martiniquaise, est considéré comme un véritable phénomène dans les Yvelines. Doublement surclassé en équipes de jeunes, il a débuté avec les U19 en Youth League à tout juste 15 ans. Représenté par Polaris Sport, la structure du célèbre agent portugais Jorge Mendes, Zaïre-Emery a signé en juin dernier son premier contrat pro avec le PSG, son club de cœur. Après de longs mois de négociations, durant lesquels tous les cadors européens ont tenté de le récupérer.

Conscient de son talent hors du commun, Paris en a fait la tête de gondole de son nouveau projet visant à intégrer les jeunes du centre de formation à l’équipe première. Un choix payant qui va permettre à Warren Zaïre-Emery d’évoluer aux côtés de Lionel Messi en Ligue des champions. Sachant que le crack argentin jouait déjà au Barça depuis un an lorsqu’il a vu le jour au nord de la capitale, en mars 2006...