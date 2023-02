PSG: à 16 ans, Zaïre-Emery devient le plus jeune buteur de l'histoire du club

En marquant son premier but en professionnel mercredi face à Montpellier (3-1) lors de la 21e journée de Ligue 1, Warren Zaïre-Emery a battu un nouveau record de précocité avec le PSG.

Il était sans doute le plus déçu dimanche soir au Parc des Princes. A cause d’une tête mal assurée au bout du temps additionnel, Warren Zaïre-Emery avait offert un ultime contre aux Rémois, qui avaient sauté sur l’occasion pour égaliser (1-1). Trois jours plus tard, celui qui est considéré comme le plus bel espoir du centre de formation parisien s’est bien rattrapé. Lancé à la 70e minute à la place de Vitinha, il a signé une entrée pleine d’enthousiasme et d’énergie contre Montpellier. Et il a surtout inscrit son premier but chez les professionnels, dans les dernières secondes de la partie (90e+2). Un but qui a scellé la victoire du PSG à la Mosson (3-1).

Galtier : "C’est un joueur très important"

Parti de loin, il s’est appuyé sur Achraf Hakimi, avant d’ajuster Benjamin Lecomte d’un tir du droit plein de sang-froid. A 16 ans, 10 mois et 24 jours, il a ainsi battu un nouveau record de précocité en devenant le plus jeune buteur de l'histoire du club de la capitale. Il devance désormais l'attaquant nigérian Bartholomew Ogbeche qui avait marqué à 17 ans et 55 jours face à Nantes le 25 novembre 2001. "C’est mon premier but en Ligue 1, je suis très content. J’espère qu’il y en aura d’autres. J’ai vu Messi mais je savais que c’était la meilleure solution de tirer, j’ai pris ma chance (sourire). J’ai mis l’équipe à l'abri et je suis très content. Il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe, on doit apporter notre pierre à l'édifice", a réagi le jeune milieu au micro de Canal+.

Il a aussi eu droit aux félicitations de son entraîneur. "Je suis très content pour lui, a souligné Christophe Galtier en conférence de presse. C’est un titi parisien. Je tenais à le faire entrer. Malheureusement, après le but encaissé contre Reims, beaucoup de gens lui sont tombés dessus, c’était dur pour lui. Là c’est un signal fort pour les jeunes du club. Je suis très content pour lui, c’est un joueur très important dans l’effectif." Zaïre-Emery était déjà devenu début janvier le plus jeune titulaire de l'histoire du club en démarrant face à Châteauroux en 32es de finale de la Coupe de France. Il est ensuite devenu le plus jeune joueur de l'histoire du PSG à débuter un match de Ligue 1 avec Paris, à 16 ans et 313 jours, contre Rennes.