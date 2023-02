EN DIRECT - PSG-Bayern: Mbappé sur le banc, Zaïre-Emery titulaire à droite

"La dernière chance de Neymar", selon Riolo

Critiqué pour la baisse de ses performances et son attitude, Neymar abat l’une de ses dernières cartes lors du 8e de finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, selon Daniel Riolo, journaliste et éditorialiste RMC Sport.

"C’est la première fois que Neymar se faisait engueuler à ce point par un dirigeant du PSG et Campos lui est vraiment rentré dans la gueule, ce qui est rarissime, explique-t-il. Neymar n’a jamais été secoué comme ça. Le fait qu’il vienne à la conférence de presse maintenant, je prends le match de mardi et le retour dans trois semaines (le 8 mars en Allemagne, ndlr) comme la dernière chance de Neymar au PSG. Il sait qu’il était sur la sellette et que le club voulait se séparer de lui (l’été dernier). Personne ne lui avait parlé comme ça. Il s’est fait rentrer dans la gueule comme jamais par Campos qui, pendant tout le mois d’août, a essayé de le câliner pour le mettre dans le bon chemin."