PSG-Bayern: "Outsiders, pour une fois…" L'édito post tirage de Daniel Riolo

En terminant 2e de son groupe, le PSG devait tirer un gros. Les probabilités disaient le Bayern. Visiblement les "maths" ont toujours raison… Retour sur le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des champions.

Le ton a changé. Le pessimisme semble, en effet, l’emporter. Pour une fois. Je dis "pour une fois" parce qu’on l’a peut-être oublié, mais tous les ans le PSG doit gagner. Les revers et diverses désillusions n’avaient jusque-là jamais empêché l’optimisme de triompher. Le tirage du mois de décembre ne faisait jamais vraiment peur. L’année dernière, encore, le Real qui avait bouclé une phase de poule moyenne, qui disposait d’un effectif vieillissant, ça ne faisait pas trop peur. La suite fut certainement encore pire que d’habitude.

Ces histoires de pessimisme ou d’optimisme, j’ai toujours trouvé ça stupide. Combien de fois, le PSG a vraiment été battu par une équipe objectivement plus forte? City en 2021 en demi, j’en suis sûr. Le Real en 2018? Selon moi ça se discute. Mais Paris a également éliminé une équipe plus forte: Le Bayern en 2021.

En 2020, le PSG a souffert terriblement pour sortir l’Atalanta, puis a facilement écarté Leipzig. Les deux fois, Paris était favori car disposant d’un effectif plus fort. En finale, si le Bayern a semblé meilleur collectivement, le PSG aurait pu faire basculer la finale si ses individualités avaient été plus habiles devant le but.

Difficile de trouver une rationalité dans les résultats du PSG en Ligue des champions

Très souvent, le PSG était plus fort que son adversaire. En 2016 contre City, l’année suivante face au Barça et encore plus en 2019 contre Manchester Unitedd. Les trois fois, ça s’est mal terminé.

Ce rapide résumé des épisodes précédents montre qu’il est assez difficile de trouver une rationalité dans les résultats du club en Ligue des champions.

Depuis des années, on discute des forces et faiblesses. Il a certainement manqué de milieux de terrain de qualité. On a beaucoup parlé du fameux 6. Mais c’était aussi parce qu’on attendait de lui qu’il répare les défaillances d’un collectif pas assez uni.

Il est temps de ranger les états d’âmes inutiles

Mais au fond, est-ce vraiment en raison de l’absence de joueurs de qualité que le PSG a échoué? Evidemment non! Il manque du talent à Verratti, Neymar, Mbappé and co? Soyons sérieux. Les débats, explications ont toujours tourné et à juste titre autour de l’implication des uns et des autres, de leur sérieux dans l’approche des gros matches, de la construction d’un collectif. Mental, caractère, appelons ça comme on veut, mais c’est là qu’il faut chercher les raisons des échecs.

Et parce que rien ne permet de dire que ça va changer, rien ne permet non plus de penser que ça ne peut pas évoluer dans le bon sens. Neymar peut revenir du Qatar cramé et sans envie, mais il peut aussi, enfin, boucler une saison de très haut niveau. Et ce qui vaut pour lui, vaut pour plusieurs autres joueurs "cadres" de cet effectif. A un certain niveau en Ligue des champions, on ne peut donner le PSG gagnant certain contre personne, mais je ne me risquerai pas à les donner perdants à tous les coups contre n’importe quel crack du continent.

Il est temps de ranger les états d’âmes inutiles. Avant de croiser le Bayern, il va y avoir une coupe du monde, un mercato. Alors, l’optimisme, le pessimisme et tout le blabla bon marché, ça peut filer au placard pour un petit moment…