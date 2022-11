EN DIRECT - Ligue des champions, tirage au sort des 8es: un grand nom pour le PSG ?

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions va s'effectuer à Nyon en Suisse, au siège de l'UEFA, à partir de midi. On saura qui se dressera sur la route du PSG sur la voie des quarts de finale. Les joueurs de Christophe Galtier se retrouvent désormais dans le deuxième chapeau, et devront probablement affronter un cador européen en février 2023. Au jeu des probabilités, c'est le Bayern Munich que les Parisiens ont le plus de chances de tirer. La raison ? Le club bavarois ne peut pas affronter l'un des trois autres clubs allemands - Dortmund, Leipzig et Francfort -, ni l'Inter Milan déjà croisé en poule, tous dans le deuxième chapeau. "De toute façon, si on veut aller loin, il faudra battre de grandes équipes", a nuancé Galtier après la victoire à Turin, affirmant attendre "sereinement" le tirage au sort des huitièmes de finale.