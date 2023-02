PSG-Bayern: "Que chacun mange bien, dorme bien", le message de Mbappé à ses équipiers avant le retour

Ambitieux malgré la défaite 1-0 du PSG contre le Bayern Munich, Kylian Mbappé a exhorté ses coéquipiers à faire preuve d'exigence pour appréhender au mieux le match retour prévu le 8 mars en Allemagne.

Kylian Mbappé est empli d'optimisme malgré la défaite. Après le coup de sifflet final scellant la victoire 1-0 du Bayern Munich sur la pelouse du Paris Saint-Germain en huitièmes de finale aller de Ligue des champions, le vice-champion du monde français a exprimé sa confiance pour la qualification le 8 mars.

"On a un désavantage, mais on a vu qu'on est capable de les mettre en difficulté. Il faut que tous nos joueurs soient en bonne santé et on va aller là-bas pour gagner chez eux et se qualifier", a-t-il déclaré au micro de Canal+, avant d'insister sur la nécessité de faire preuve d'exigence et de professionnalisme d'ici le match retour.

"Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé, a-t-il souligné. Que chacun mange bien, dorme bien. On a vu que lorsqu'on a notre équipe et qu'on est capables de jouer vers l'avant et de jouer un football offensif, [les Munichois] ne sont pas à l'aise".

"Je n'étais pas censé jouer, mais j'avais envie"

Quant à son propre état physique, Kylian Mbappé - de retour de blessure et entré en jeu à la 57e minute alors qu'il n'avait qu'un seul entraînement dans les jambes - a admis qu'il avait été "compliqué" d'assurer sa présence dans ce match.

"C'était imprévisible. Je n'étais pas censé jouer, mais j'avais envie de jouer, d'aider les copains, d'apporter une énergie. On a tout essayé, travaillé jour et nuit. Et on a réussi à avoir un bout de match. Ce n'était pas ce que je voulais, car je veux toujours jouer. Mais il faut parfois se contenter de ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, je ne pouvais faire que ça".