PSG-Bayern: malgré le retour de Mbappé, Paris s'incline et devra faire beaucoup mieux au match retour

Malgré la bonne entrée de Kylian Mbappé en seconde période, le PSG a perdu contre le Bayern Munich (0-1) ce mardi lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Formé à Paris, Kingsley Coman a marqué l'unique but du match et a permis aux Bavarois de prendre une bonne option sur la qualification.

28 secondes, voilà le temps qu’il aura fallu à Eric-Maxim Choupo-Moting pour faire passer un premier frisson dans les tribunes du Parc des Princes ce mardi. Après une récupération haute des Bavarois, l’attaquant camerounais a tiré pour la première fois du match. Si le ballon est passé à côté des buts de Gianluigi Donnarumma, le ton de huitième de finale aller de Ligue des champions a été rapidement donné. Dominateur, le Bayern Munich a battu le PSG (1-0) à Paris. Il faudra un petit exploit des Parisiens, et une victoire, lors du retour pour rejoindre les quarts de finale.

>> PSG-Bayern (0-1)

Paris a (un temps) résisté

A l’inverse de Choupo-Moting qui a rapidement tenté sa chance, il a fallu attendre les derniers instants avant la pause pour voir le PSG tirer au but… et encore. Sur un coup-franc à une vingtaine des buts de Yann Sommer, Lionel Messi a envoyé la seule tentative francilienne directement dans le mur. Pour le reste le néant ou presque offensivement.

Bien pris par le pressing du Bayern Munich, soucieux de s’assurer le contrôle du ballon (64% à la pause), Paris a surtout bien défendu.

Très bien défendu même avec un excellent Sergio Ramos et un très bon Danilo Pereira pour boucher les espaces et interrompre les attaques bavaroises. Cela plutôt a bien fonctionné pendant les 45 premières minutes avec seulement deux tirs cadrés pour le Bayern par le très remuant Kingsley Coman et par Joshua Kimmich.

Coman encore bourreau du PSG

Mais après un premier acte à défendre, Paris a trop rapidement cédé après la pause. Achraf Hakimi sorti et remplacé par Presnel Kimpembe, c'est Marquinhos qui a fini latéral droit. Le Brésilien n'a pas réussi à contrer le centre de l'entrant munichois Alphonso Davies. Lâché au marquage par Nuno Mendes, le Français a ajusté 'Gigio' Donnarumma, d’une reprise de volée du plat du pied (0-10, 53e).

Pour son retour devant le public du Parc des Princes, le Titi n’a pas célébré son but. Unique buteur lors de la finale des champions entre le Bayern et le PSG en 2020, Kingsley Coman a encore une fois fait mal à son club formateur.

Donnarumma a limité la casse

L'ouverture du score par le Bayern a poussé Christophe Galtier à prendre le risque de lancer Kylian Mbappé. Absent depuis le début du mois de février, le Français est rentré sur le terrain pour les 33 dernières minutes. Mais il a mis un peu de temps à se mettre en évidence même si sa présence a permis au PSG de jouer un peu plus haut sur la pelouse.

Mais malgré le retour de son phénomène, c'est bien le Bayern Munich qui s'est montré le plus dangereux. Bien servi par Jamal Musiala, Eric-Maxim Choupo-Moting a forcé Gianluigi Donnarumma à sorti un gros arrêt en détournant la frappe sur le poteau. Sur le corner suivant, le gardien italien a encore signé une belle parade sur une tête de Benjamin Pavard (0-1, 65e).

Deux buts refusés pour Mbappé

Comme à l'Euro en 2021 lors de tirs au but, Yann Sommer a remporté son duel face à Kylian Mbappé. Servi en profondeur, l'attaquant français a légèrement trop poussé sa balle et n'a pas réussi à gagner son face à face contre le gardien suisse sur la première frappe cadrée du PSG. Dans la foulée Neymar a repris, Sommet a détourné et Mbappé a marqué. Un but logiquement refusé pour un hors-jeu évident de la star tricolore (0-1, 73e).

Rebelote à quelques minutes de la fin du match. Servi dans le couloir gauche, Nuno Mendes a sorti un énorme déboulé pour pénétrer dans la surface allemande et centré en retrait pour Kylian Mbappé. Sans contrôle, le Français a encore marqué mais l'arbitre a encore refusé l'égalisation pour un léger hors-jeu de Nuno Mendes au départ de l'action (0-1, 82e).

Paris condamné à la victoire à Munich

Battu à domicile par le Bayern Munich (0-1), le PSG devra absolument s'imposer à l'Allianz Arena lors du huitième retour. Un match que Benjamin Pavard ne jouera après avoir découpé Lionel Messi et été expulsé dans les derniers instants du match. Le 8 mars prochain, Kylian Mbappé aura (sauf rechute) la pleine possession de ses moyens et Paris aura bien besoin de lui pour arracher sa qualification pour les quarts de finale.

Un succès par un but d'écart suffira pour arracher les prolongations, une marge plus importante qualifiera le PSG de Christophe Galtier. Tout autre résultat et ce sera encore une élimination prématurée...malgré Mbappé.