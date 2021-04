PSG-Bayern: très malchanceux, Neymar touche deux poteaux et la barre en cinq minutes

Neymar, la star brésilienne du PSG, s'est créé quatre occasions nettes en fin de première période du quart de finale retour face Bayern (à suivre en direct sur RMC Sport 1). En l'espace de cinq minutes, Neymar a notamment trouvé deux fois le poteau et une fois la transversale, juste avant que le PSG ne concède l'ouverture du score.

Les supporters parisiens se souviennent très nettement de la prestation de Neymar face à l'Atalanta l'été dernier lors du Final 8 (2-1). Un match solide, une omniprésence manifeste, mais une malchance incroyable dans le dernier geste. Face au Bayern, lors du quart de finale retour de la C1 face au Bayern Munich (à suivre en direct sur RMC Sport 1), le Brésilien a vécu le même match en première période.

Après s'être procuré une énorme occasion, bien sortie par Manuel Neuer (28e), Neymar a touché du bois. Le gardien allemand a d'abord repoussé une frappe du Brésilien sur son poteau (34e). Avant que le numéro 10 parisien ne trouve la barre transversale sur une magnifique frappe enroulée (37e).

Le Bayern frappe quarante secondes après le poteau de Neymar

Moins de deux minutes plus tard, Neymar était parfaitement servi dans l'espace par Kylian Mbappé. Le Brésilien, au milieu de la surface et gêné par les retours de Jérôme Boateng et Alphonso Davies, trouve une nouvelle fois le poteau de Neuer (39e). Quarante secondes plus tard, la sentance tombait et le PSG encaissait un but d'Eric Maxim Choupo-Moting (40e).

Le PSG, sur l'ensemble des deux matchs, reste qualifié pour les demi-finales à la pause. Mais devra se méfier du Bayern Munich, qui a retrouvé des couleurs en fin de première mi-temps, lors de la seconde période. Neymar et ses coéquipiers devront se montrer plus efficaces s'ils ne veulent pas regretter ces nombreuses occasions ratées lors de ces 45 premières minutes.

