PSG – Benfica : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Le Parc des Princes accueille l’un des chocs événements de la Ligue des Champions. Le Benfica défie le PSG pour un match retour capital. Alors, à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match PSG – Benfica ?

Le PSG affronte ce mardi le Benfica Lisbonne. Toutefois, Christophe Galtier va devoir composer avec les absences de Renato Sanches et de Lionel Messi, mais aussi de Nuno Mendes et de Presnel Kimpembe.

L’effectif réduit va devoir trouver les failles de la défense portugaise pour inscrire des buts et prendre définitivement la tête du groupe H. En effet, le match aller s’était soldé par un nul (1-1). Côté Benfica, le onze de départ se fera sans David Neres, blessé. Enfin, l’arbitre principal est Michael Oliver, aidé par Stuart Attwell à la VAR. Alors, à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match PSG – Benfica ?

Le match PSG – Benfica est diffusé en direct ce mardi 11 octobre à 21 heures sur la chaîne RMC SPORT 1. L’offre d’abonnement avec engagement de 12 mois, RMC Sport + beIN SPORTS, est au prix de 29 euros par mois, au lieu de 34 euros par mois. Ainsi, vous profitez de 100 % des matchs de l’UEFA Champions League, en direct ou en replay. Chaque semaine, les chaînes RMC SPORT retransmettent les deux plus belles rencontres. Quant aux chaînes beIN SPORTS, elles vous permettent de voir tous les autres matchs. Par ailleurs, les experts RMC Sport vous accompagnent tout au long de cette compétition et animent pour vous les émissions d’avant et après match. Au programme : la composition des équipes, les pronostics, les statistiques mais aussi les résultats et les temps forts des autres matchs. D’autre part, RMC Sport vous permet également de suivre les Ligues Europa et Europa Conférence.

