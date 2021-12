PSG-Bruges: l’arbitre espagnol Gil Manzano au sifflet, une première pour les Parisiens

Jesus Gil Manzano a été désigné pour arbitrer le match de la 6eme journée de phase de poules entre le PSG et Bruges, mardi au Parc des Princes (coup d’envoi à 18h45 en direct sur RMC Sport 1). L'Espagnol n’a jamais arbitré le club parisien.

Au moins, la pression ne sera pas énorme sur ses épaules. L’Espagnol Jesus Gil Manzano a été nommé pour arbitrer le match de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Bruges, mardi au Parc des Princes (coup d’envoi à 18h45, en direct sur RMC Sport 1). Dans le groupe A, il n’y a plus d’enjeu pour les 1ere et 2eme places. Manchester City terminera premier et le PSG deuxième. Au Parc, les Parisiens n’auront donc aucune obligation de résultat à l’inverse de leur adversaire belge qui brigue la 3eme place.

>> Pour regarder PSG-Bruges sur RMC Sport1, l'offre aux chaines RMC Sport est par ici

Il n’a jamais sorti de carton rouge en C1

Pour Jesus Gil Manzano, arbitrer le PSG sera une grande première. L’homme en noir de 37 ans a officié lors de 11 matchs en C1 (2 cette saison) depuis le début de sa carrière. Il n’a encore jamais sorti de carton rouge. En Liga, il compte 184 rencontres à son actif. La saison passée, il a profité de la blessure de son compatriote Antonio Mateu Lahoz lors du match de Ligue des champions Bayern-PSG pour arbitrer le Clasico Real Madrid-Barça (2-1, le 10 avril).