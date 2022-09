PSG: déjà une récompense pour Mbappé, lauréat du trophée du but de la semaine en Ligue des champions

A la chasse au record et aux distinctions, Kylian Mbappé débute bien la saison. Après avoir marqué le but le plus rapide de la saison de Ligue 1, l'attaquant du PSG a inscrit mardi un doublé contre la Juve, dont le plus beau but de la première journée de Ligue des champions.

Il y avait de la concurrence mais c'est Kylian Mbappé qui l'emporte. Ferran Torres (FC Barcelone), Alex Grimaldo (Benfica) ou encore Leroy Sané (Bayern), tous avaient inscrit un magnifique but lors de la première journée de la Ligue des champions cette semaine.

Mais cette louche de Neymar, suivie de la soyeuse reprise de Kylian Mbappé a eu les faveurs du public: il aura donc suffi de cinq minutes pour assister au plus beau but de la première journée de C1, inscrit mardi lors de PSG-Juve (2-1).

Egalement nommé pour le trophée du joueur de la semaine

Kylian Mbappé pourrait bien, comme mardi, réaliser un nouveau doublé. Après avoir gagné le titre de but de la semaine, le Français est nommé dans la catégorie des joueurs de la semaine. On retrouve à ses côtés Zielinski (Naples), Sané (Bayern) et Robert Lewandowski (FC Barcelone).