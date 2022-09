PSG – Juventus : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce soir, le PSG affronte la Juventus de Turin ! Les deux équipes se retrouvent au Parc des Princes pour cette première journée de Ligue des Champions. Alors, à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match PSG – Juventus ?

Le PSG et la Juventus sont dans le Groupe H, avec le Benfica et le Maccabi Haïfa. L’entraîneur Christophe Galtier fait son premier match européen avec le PSG.

Ainsi, il a convoqué Messi, Neymar, Mbappé ou encore Vitinha, pour faire face aux Italiens. Du côté piémontais, Angel Di Maria, blessé, ne fera pas le déplacement, tout comme le Français Paul Pogba. Toutefois, Massimiliano Allegri peut compter sur Adrien Rabiot, Moise Kean et Leandro Paredes pour mettre en difficulté les Parisiens. Quant à l’arbitre, c’est Anthony Taylor qui a été désigné. Alors, à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match PSG – Juventus ?

Regardez le match PSG – Juventus à l’occasion de la Ligue des Champions !

Ce mardi 6 septembre, assistez au choc PSG – Juventus à 21 heures. Vous retrouvez les consultants et les experts RMC Sport dès 20 heures pour l’avant match, sur la chaîne RMC SPORT 1. Présentation des équipes, statistiques et pronostics, ils vous parleront de la rencontre dans les moindres détails. Vous pouvez regarder les plus belles affiches de la Ligue des Champions avec l’offre d’abonnement avec engagement 12 mois RMC Sport et beIN SPORTS, au prix de 19 euros par mois pendant 6 mois, puis 29 euros par mois. Dès votre inscription, vous avez accès à l’ensemble des programmes des chaînes RMC SPORT en direct et en replay. Ainsi, vous suivez les grandes compétitions de football sur le support de votre choix. En plus, les contenus sont aussi disponibles via l’application RMC Sport ! Enfin, les chaînes RMC SPORT diffusent également les combats de MMA et de boxe.

