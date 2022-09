EN DIRECT Ligue des champions: Le PSG veut démarrer plein gaz face à la Juventus

Bonjour et bienvenue à tous pour ce live de Ligue des champions

La plus grande compétition de football de club est de retour et c'est toujours sur les antennes de RMC Sport. Ce mardi soir, le PSG accuielle son adversire le plus coriace du groupe, La Juventus Turin de Milik et Paredes. Angel Di Maria est malheureusement forfait. Du côté du PSG, tout le monde est là, même l'inévitable polémique. Cette fois, elle concerne les transports en avion du PSG et la réponse ironique de Christophe Galtier et Kylian Mbappé. Des réponses qui n'ont d'ailleurs pas plu au PSG, comme le révélait RMC Sport lundi soir. Ce soir à 21h au coup d'envoi il sera à nouveau question de football avec le premier gros test pour le PSG de Christophe Galtier.