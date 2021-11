PSG: le coup de gueule de Rothen sur l’état d’esprit des Parisiens

Jérôme Rothen n’a pas du tout aimé l’attitude des joueurs du PSG, tenus en échec par Leipzig (2-2) mercredi soir en Ligue des champions.

Trop suffisants les Parisiens ? Pour Jérôme Rothen, la réponse est oui. Mercredi, le PSG a une fois de plus montré qu’il n’était pas une équipe souveraine cette saison. Ni en Ligue 1 ni en Ligue des champions. Malmenée mercredi soir par le RB Leipzig (2-2), comme il y a quinze jours au Parc des Princes (victoire de Paris 3-2), l’équipe de Mauricio Pochettino a totalement déjoué, notamment en début de rencontre : "Ce n’est pas possible de débuter un match de Ligue des champions avec cet état d’esprit là, s’est fâché Jérôme Rothen, jeudi, dans Rothen s’enflamme sur RMC. Ils étaient hors-sujet au début."

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en direct la Ligue des champions

"Ils préparent les matchs dans le confort"

Pour le membre de la Dream Team, les Parisiens n’affichent pas la bonne attitude avec leurs rendez-vous en C1 ou en L1 : "Ils préparent les matchs dans le confort. Quand tu as ces joueurs-là qui se permettent de faire cette entame de match, et que c’est répétitif, je pense qu’il n’y a pas de prise de conscience. Ils ne se rendent pas compte. Ils sont satisfaits des résultat. Et ils ont bien raison parce que l’objectif d’un compétiteur c’est de gagner les matchs. On n’a rien à leur reprocher de ce côté-là puisqu’ils en ont plus gagnés que perdus. Mais tu dois aussi faire ton autocritique. Et te rendre compte que même avec des résultats positifs, le contenu n’est pas bon parce que tu manques de maîtrise, que tu as un réalisme hors-norme…" Et Rothen de conclure : "Il y a une stat qui est terrible pour le PSG. C’est l’équipe qui concède le plus de tirs de la Ligue des champions. C’est un problème d’état d’esprit !"