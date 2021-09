PSG-Manchester City: Rothen salue "un match parfait" et encense les milieux parisiens

Jérôme Rothen, membre de la Dream Team RMC Sport, estime que le PSG a réussi mardi face à Manchester City (2-0) un match qui peut lui servir de référence pour la suite de sa saison. Il a particulièrement apprécié le travail fourni par les milieux parisiens.

Il fallait marquer son territoire. Et Paris l’a parfaitement fait. Emmenée par une défense de fer, un milieu impérial et un trio offensif en nette amélioration, l’équipe de Mauricio Pochettino a frappé un grand coup en faisant tomber Manchester City (2-0), mardi, pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Face au finaliste de la dernière édition, son bourreau en demi-finale, le PSG a peut-être réussi au Parc des Princes un match fondateur pour la suite de sa saison.

"C'est un match parfait dans le contenu", estime même Jérôme Rothen, membre de la Dream Team RMC Sport. "Les Parisiens ont fait beaucoup d’efforts, d’abord pour bien défendre. Ils ont aussi été efficaces. C’est un résultat parfait, une belle prestation. Si Paris a beaucoup subi, je vois peu d’équipes capables de faire reculer aussi bas le PSG. Collectivement, les joueurs se sont serrés les coudes en faisant beaucoup d’efforts, parfois même inhabituels pour certains. C’est ce que j’ai aimé", a-t-il confié ce mercredi dans son émission "Rothen s’enflamme".

Bodmer loue l'implication défensive de Mbappé et Neymar

Même constat du côté de Mathieu Bodmer, consultant cette saison pour RMC Sport : "Contrairement au match contre Bruges (1-1), on a même vu Kylian Mbappé et Neymar défendre, Lionel Messi moins. Ils ont fait plus d’efforts que d’habitude. L’autre élément majeur, c’est la présence de Marco Verratti. Neymar est meilleur quand il n’a pas à chercher les ballons trop bas. Verratti s’occupe des sorties de balles, ça permet aux autres d’être plus haut." Pour Rothen, le milieu parisien composé de Verratti, Ander Herrera et Idrissa Gueye a effectivement été "très costaud". Pour construire le jeu, relancer sous pression, résister aux longues séquences de possessions adverses et effectuer un travail de harcèlement essentiel, entre autres.

"Verratti a été exemplaire, c’était judicieux de la part de Pochettino de l’avoir mis à ce poste (en sentinelle). Les trois du milieu ont été parfaits. On avait beaucoup de points d’interrogation sur le niveau de certains joueurs et Paris commence à avoir des certitudes", a-t-il souligné. Une très bonne impression globale à confirmer dès ce dimanche sur la pelouse du Stade Rennais (13h) à l’occasion de la neuvième journée de Ligue 1. En Bretagne, Paris voudra décrocher une neuvième victoire en autant de matchs joués cette saison en championnat.

