PSG-Manchester City: la "MNM" en nette amélioration, les chiffres le démontrent

Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ont livré une prestation encourageante lors de la victoire du PSG face à Manchester City, mardi en Ligue des champions (2-0). Si tout n’est pas encore parfait, la complicité du trio offensif s’améliore. Les stats le confirment.

Bras dessus, bras dessous, ils prennent la pose torse nu, en arborant un sourire radieux. Après la victoire du PSG face à Manchester City, mardi en Ligue des champions (2-0), Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé savourent dans le vestiaire. La photo du trio réuni fait rapidement le tour des réseaux. Elle est hautement symbolique.

La belle passe décisive de Mbappé pour Messi

Après une semaine de débats sur leur entente et la complémentarité, les trois stars envoient une réponse très claire. Au niveau médiatique. Sur le terrain aussi, leur relation est apparue en net progrès. Face à l’une des meilleures défenses d’Europe, les cracks parisiens ont cherché à combiner durant toute la rencontre. Avec plus ou moins de réussite.

Pour leur troisième sortie commune, après le déplacement à Bruges (1-1) et la réception de Lyon (2-1), Messi, Neymar et Mbappé se sont beaucoup mieux trouvé. Ils se sont en tout cas plus cherché. Et cette fois, les deux anciens du Barça n’ont pas semblé délaisser l’attaquant des Bleus, qui s’est montré particulièrement altruiste lors de ses incursions dans la surface. Sa remise géniale pour le premier but de Messi sous le maillot parisien résume bien la soirée. La volonté de l’Argentin de partager sa joie avec son passeur, en le montrant plusieurs fois du doigt, également.

Messi et Neymar ont plus cherché Mbappé

Le premier match disputé en intégralité par la "MNM" a accouché d’une partition encourageante dans l'ensemble. Avec encore pas mal de lacunes et une marge de progression très alléchante. Si ces trois-là ont envie de se faire plaisir ensemble, le PSG peut espérer du très grand spectacle dans les mois à venir. En attendant, les stats confirment une réelle embellie.

Face à City, Messi a délivré sept passes à Mbappé et cinq à Neymar, alors qu’à Bruges, il en avait adressé treize au Brésilien et seulement deux au Français (qui était sorti sur blessure en début de seconde période). Idem pour le Ney, qui a servi onze fois Mbappé et dix fois Messi contre les Skyblues, alors qu’il n’avait trouve qu’à deux reprises le champion du monde 2018 en Belgique (contre dix-sept passes pour le sextuple Ballon d’or). Mbappé, lui, a effectué six passes pour Messi et cinq pour Neymar. Soit largement plus qu’au stade Jan-Breydel, où il n’avait trouvé qu’une fois Messi et trois fois Neymar.

À confirmer dès dimanche à Rennes

Des chiffres et un bilan prometteur qu’il faudra confirmer lors des prochains rendez-vous. En commençant par un déplacement à Rennes, dimanche, lors de la 9e journée de Ligue 1 (13h). Avant de retrouver la C1 le 19 octobre pour la réception de Leipzig au Parc des Princes. Avec une place de leader du groupe A à défendre. Et les projecteurs toujours braqués sur le trio le plus excitant du moment.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder le meilleur de la Ligue des champions