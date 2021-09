PSG-Manchester City: le grand coup de Paris avec le premier but génial de Messi

Longtemps mis en difficulté par Manchester City ce mardi soir en Ligue des champions, le PSG a tout de même réussi à s'imposer au Parc des Princes (2-0, sur RMC Sport). Grâce à un but d'Idrissa Gueye en première période, et un autre de Lionel Messi en seconde. Son tout premier avec le maillot parisien.

Si le PSG voulait profiter de la réception de Manchester City ce mardi soir en Ligue des champions et de ce choc en Mondovision pour impressionner l'Europe du football dans le jeu, c'est sans doute manqué. Mais il s'en moquera probablement. Malgré une prestation longtemps moyenne, Paris a battu le champion d'Angleterre en titre devant son public (2-0), et lui a en plus offert ce que tout le monde attendait: un but de Lionel Messi, son tout premier sous le maillot du club de la capitale. Et mercredi matin, c'est bien cela que l'on retiendra.

Deux semaines après son nul décevant sur le terrain de Bruges (1-1), et après une série globale de quatre matchs de C1 sans victoire, le Paris Saint-Germain a relancé la machine au meilleur moment, et a même pris la tête du groupe A au terme des deux premières journées, puisque dans l'autre rencontre, les Belges ont battu Leipzig (2-1).

"Ce sont les détails qui font la différence, a salué, à chaud, Presnel Kimpembe. C’est un match abouti pour l’équipe. On est très content. C’est encore le début de la compétition, mais c’est un bon match, on espère qu’on va continuer sur cette voie. Il faut retenir l’état d’esprit."

Mbappé passeur, Messi buteur

Cette victoire, le PSG l'a décrochée grâce à l'ouverture du score précoce d'Idrissa Gueye (1-0, 8e) - sans doute le meilleur Parisien sur le terrain - et l'a donc validée en fin de rencontre sur une réalisation de son sextuple Ballon d'or (2-0, 74e). Presque invisible jusque-là, Messi a profité d'une superbe remise de Kylian Mbappé dans l'axe pour armer de son pied gauche, et crucifier Ederson avec la manière.

Entre ces deux séquences, Paris a souffert. Il a eu du mal à récupérer la balle, encore plus à la conserver quand il l'avait, et n'est que trop rarement entré dans les 30 derniers mètres anglais. En ce sens, le trio "MNM" - décevant en Belgique - n'a pas apporté ce qu'on pouvait attendre de lui. Si l'attaquant français a rendu une copie très correcte, avec davantage de travail défensif que d'ordinaire et quelques services intéressants pour ses partenaires (il est impliqué sur les deux buts), Neymar a eu beaucoup de déchet. Et Messi, lui, a beaucoup marché... Avant de marquer. Ce qui change énormément de choses. Et à la physionomie du match, et à sa propre prestation.

Donnarumma pas toujours serein

A l'autre bout du terrain, le baptême du feu de Gianluigi Donnarumma en Ligue des champions était également attendu. Si on doit le juger sur le résultat final, ce baptême est forcément réussi, et l'Italien peut se targuer d'afficher un ratio de 100% de clean sheets en C1. Mais lui non plus n'a pas été impérial. Rassurant sur quelques interventions aériennes, ou sur la lourde frappe de Cancelo (32e), "Gigio" a en revanche relâché un ballon dangereux au retour des vestiaires (51e), manqué plusieurs relances au pied - ce qui n'est jamais idéal pour une équipe qui veut ressortir proprement - et il était battu quand la tête de Sterling est venue s'écraser sur sa barre (26e), avant que Bernardo Silva, sur la même action, ne manque l'immanquable à un mètre du but vide...

Sur ce coup-là, Paris a été verni, et une égalisation de City n'aurait pas été volée. Mais City aurait aussi pu, ou dû, se retrouver à dix après une horrible semelle de Kevin De Bruyne sur le mollet de Gueye (40e). Cette fois, c'est l'arbitre, monsieur Del Cerro Grande, qui n'a pas aidé le camp parisien.

S'il a vu ses hommes bousculer les latéraux parisiens, Mendes davantage qu'Hakimi, Pep Guardiola pourra regretter le jeu trop téléphoné des Citizens, et la répétition ineficace de quelques combinaisons face à une équipe parisienne qui a fait le dos rond, et bien défendu. Ce n'est pas ce qu'on attendait d'elle en premier ce mardi, mais c'est à souligner.