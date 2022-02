PSG-Real Madrid: Messi a-t-il été si mauvais? Le débat fait rage

La prestation de Lionel Messi fait beaucoup parler au lendemain de la victoire du PSG face au Real Madrid, mardi en huitième de finale aller de la Ligue des champions (1-0). Certains l’ont trouvé très mauvais, d’autres estiment qu’il a été utile à son équipe, malgré son penalty manqué.

Le moindre de ses gestes est scruté par la planète entière. Avec le poids de ses sept Ballon d’or sur les épaules, Lionel Messi est attendu pour faire le spectacle à chaque sortie. Encore plus en Ligue des champions. Et encore plus dans un 8e de finale aller face au Real Madrid (1-0). Après une première partie de saison poussive avec le PSG, le génie argentin avait l’occasion d’envoyer un message fort, mardi, sur la pelouse du Parc des Princes. Mais sa prestation a été marquée par un penalty raté face à Thibaut Courtois. De quoi entraîner une vague de critiques, à l’image de celles formulées par Jérôme Rothen. Particulièrement appuyées.

"C’est une erreur de casting pour l’instant, a estimé notre consultant RMC Sport. Bien sûr qu’au niveau merchandising, c’est magnifique d’avoir attiré Leo Messi. Les maillots sont vendus et les gens viennent voir jouer Messi au PSG. Mais il faut reconnaître que sportivement, il n’amène rien au PSG. Le plus problématique, c’est que ce soir c’est un grand match, c’est là qu’on attend les grands joueurs et ce soir, c’est plus un boulet qu’autre chose. Il y a les erreurs techniques, les pertes de balle, le penalty raté mais ça peut arriver à tout le monde. Mais c’est surtout dans le comportement. Il regardé ses chaussures, on a l’impression qu’il n’est pas heureux. Quand il tire les coups de pied arrêtés il y va d’une façon bizarre."

"Il doit se mettre au service de Mbappé"

Positionné dans l’axe, avec une grande liberté de mouvement, Messi a touché 100 ballons durant la rencontre. Un total particulièrement élevé pour un joueur offensif, même s’il a aussi beaucoup décroché pour venir lancer les actions. Un rôle hybride qui n’a pas vraiment convaincu Nicolas Anelka. "Tous les joueurs recherchent Messi et ça ralentit le jeu, juge notre consultant RMC Sport. Il est soi-disant numéro 9 mais il était pratiquement 10. Il est venu chercher les ballons bas, il essayait de distribuer un peu. Ils ont envie de jouer avec lui et de le faire briller. Mais je ne sais pas jusqu’à quand?"

S’il a réussi 82% de ses passes, dont quatre qui ont mis ses partenaires en position de frappe, l’artiste de 34 ans a aussi perdu 23 ballons. En tentant parfois des choses difficiles et en se faisant un peu bouger au duel. "Le roi aujourd’hui au PSG, c’est Kylian Mbappé et je ne comprends pas pourquoi Lionel ne cherche pas constamment à jouer avec lui, s’interroge Emmanuel Petit, notre consultant RMC Sport. Quand Neymar est entré, c’était flagrant, il cherchait toujours la combinaison avec Messi. Il a été tellement haut pendant 15 ans mais le nouveau roi, c’est Kylian Mbappé et c’est à lui de se mettre au service de Kylian s’il veut s’en sortir, être décisif et gagner le cœur des Parisiens. J’ai l’impression que Messi veut prendre le jeu à son compte mais ce n’est pas lui qui dicte ça, c’est Kylian."

"Il a fait un grand match"

Un constat que ne partage pas forcément Rudi Garcia. Le coach français, consultant pour Canal+, a plutôt apprécié la prestation de la Pulga, qui a tenté huit tirs (dont deux cadrés) face aux Madrilènes. "La performance de Messi est vampirisée par celle de Mbappé, observe l’ancien coach de Lyon, Marseille et Lille. Oublions ce penalty... Moi, j’ai vu un Leo Messi capable de dribbler, capable d’éliminer. Je ne voyais plus cela depuis quelque temps. Je pense qu’il est sur la bonne voie au PSG. La position qu’il occupe lui va bien. Certes, il n’a pas été décisif, mais j’ai le sentiment que la Ligue des champions pourrait l’amener très loin cette saison."

Interrogé sur le match de son n°30, Mauricio Pochettino a pris la défense de son compatriote, auteur de ept buts et huit passes décisives en 21 apparitions cette saison (toutes compétitions confondues). En vantant son implication et son travail pour l’équipe. "Messi a joué un grand match pour moi, a lâché le coach du PSG. Il a manqué un penalty, mais c'est le football. Si l'équipe a bien joué, c'est aussi parce que Leo a connecté tous les éléments." De quoi laisser le débat ouvert pour au moins trois semaines. Jusqu’au match retour prévu le 9 mars à Bernabeu. Un stade où le septuple Ballon d’or a souvent brillé dans sa carrière…