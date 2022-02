PSG-Real: Messi en grande détresse

Un penalty arrêté, des passes manquées et des choix contestés. Lionel Messi a vécu une soirée compliquée mardi lors du choc PSG-Real (1-0) même si Mauricio Pochettino a volé à son secours.

Lionel Messi a encore presque fait l’unanimité, mardi à l’issue du choc PSG-Real (1-0). Mais plutôt contre lui, cette fois. L’Argentin, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps, a vécu une nouvelle soirée compliquée avec le maillot parisien. Des difficultés mis en exergue par son penalty repoussé par Thibaut Courtois (62e), son cinquième manqué dans la compétition (sur 23 tirés, un record partagé avec Thierry Henry).

Evidemment, cela participe à noircir le tableau. Mais ce n’est pas tout. Le septuple Ballon d’or a laissé une impression générale décevante, confirmée par ses nombreux ballons perdus (23, 82% de passes réussis) et une impuissance à peser sur le jeu. Il a pourtant décroché de son poste de numéro 9 pour distribuer les actions en tentant des passés parfois difficiles. "Tous les joueurs recherchent Messi et ça ralentit le jeu, estime Nicolas Anelka. Il est soi-disant numéro 9 mais il était pratiquement 10. Il est venu chercher les ballons bas, il essayait de distribuer un peu. Ils ont envie de jouer avec lui et de le faire briller. Mais je ne sais pas jusqu’à quand?"

Après son échec sur penalty, Messi a tenté de se rattraper en prenant le jeu à son compte (8 tirs au total, dont deux cadrés, 4 passes avant tir) comme sur ce coup franc (à côté) qu’il n’a laissé le soin à personne d’autre que lui de tirer.

"C'est un boulet", peste Rothen

"C’est une erreur de casting pour l’instant, tonne Jérôme Rothen, membre de la Dream team RMC Sport. Bien sûr qu’au niveau merchandising, c’est magnifique d’avoir attiré Leo Messi. Les maillots sont vendus et les gens viennent voir jouer Messi au PSG. Mais il faut reconnaître que sportivement, il n’amène rien au PSG. Le plus problématique, c’est que ce soir c’est un grand match, c’est là qu’on attend les grands joueurs et ce soir, c’est plus un boulet qu’autre chose. Il y a les erreurs techniques, les pertes de balle, le penalty raté mais ça peut arriver à tout le monde. Mais c’est surtout dans le comportement. Il regardé ses chaussures, on a l’impression qu’il n’est pas heureux. Quand il tire les coups de pied arrêtés il y va d’une façon bizarre."

Après 20 ans à Barcelone, la transition à Paris semble toujours compliquée pour l’Argentin que ses coéquipiers continuent à chercher instinctivement. Et c’est une raison du problème, selon Emmanuel Petit.

"Messi a joué un grand match", rétorque Pochettino

"Le roi aujourd’hui au PSG, c’est Kylian Mbappé et je ne comprends pas pourquoi Lionel ne cherche pas constamment à jouer avec lui, s’interroge-t-il. Quand Neymar est entré, c’était flagrant, il cherchait toujours la combinaison avec lui. Il a été tellement haut pendant 15 ans mais le nouveau roi, c’est Kylian Mbappé et c’est à lui de se mettre au service de Kylian s’il veut s’en sortir, être décisif et gagner le cœur des Parisiens. J’ai l’impression qu’il veut prendre le jeu à son compte mais ce n’est pas lui qui dicte ça, c’est Kylian."

Plusieurs remparts se dressent face à ce vent de critiques. Le plus résistant est Mauricio Pochettino qui a loué la prestation de sa star. "Messi a joué un grand match pour moi, il a manqué un penalty, mais c'est le football, a déclaré le technicien. Si l'équipe a bien joué c'est aussi parce que Leo a connecté tous les éléments." Sur le terrain, Kylian Mbappé s’est aussi effacé pour laisser le soin à la star de tirer le penalty, comme il l’avait fait face à Bruges en décembre. Le Français avait alors expliqué son geste en assurant que l’équipe allait avoir besoin de Messi à l’avenir. Ce n’était pas pour mardi soir mais la saison n’est pas finie.