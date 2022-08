PSV-Monaco: pourquoi le but néerlandais sur l'égalisation aurait dû être refusé

Eliminé au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions par le PSV Eindhoven (1-1 à l’aller, 3-2 a.p. au retour), Monaco peut nourrir des regrets. Quant à l’issue de cette soirée européenne, mais aussi et surtout quant à la bonne validité du but égalisateur d'Erick Gutierrez qui a laissé les Néerlandais en vie.

L’AS Monaco, éliminée mardi soir en 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, n’aurait pas dû encaisser le but égalisateur du PSV Eindhoven. Rejoint sur le fil dans les toutes dernières minutes du temps réglementaire, après un but du nouvel entrant mexicain Erick Gutierrez alors que l'ASM menait 1-2 et tenait sa qualification en barrages de C1, le club de la Principauté a été - un peu - floué.

Après revisionnage de la fin de match entre le PSV et l’ASM (1-1 à l’aller, 3-2 a.p. au retour), les images montrent que le but de Gutierrez inscrit à la 89e minute de jeu n’était pas valable, si l’on s’en tient au règlement de base du football. Celui-ci trouve en effet son origine dans un coup franc long joué par Joey Veerman, consécutif à une position de hors-jeu de Breel Embolo sur un dégagement depuis son camp d’Axel Disasi.

Le coup franc à l’origine de l’action n’est pas joué dans une zone valable réglementairement

Sur cette séquence de jeu, Embolo est logiquement signalé en position de hors-jeu, recherché dans le dos des défenseurs néerlandais au niveau du demi-cercle adverse, après la ligne médiane. Mais là où le bât blesse, c’est que le coup franc qui suit ce coup de sifflet est frappé par Veerman… dans la moitié de terrain monégasque, comme le montrent les images du diffuseur ci-dessous.

Or un hors-jeu ne peut exister dans la propre moitié de terrain d’une équipe. Le coup franc qui en découle ici ne peut donc, par essence, être joué depuis la moitié de terrain monégasque. Un point de règlement qui n’a pas été pris en compte par les arbitres de la rencontre, ni par la VAR qui a pourtant vérifié la validité de ce but marqué par Gutierrez.

La suite est connue, et l'ASM a fini de craquer en prolongation. Encaissant un troisième but de Luuk de Jong (109e) qui a fini de sceller son reversement en phase de groupes de la Ligue Europa, en compagnie de Rennes et Nantes.