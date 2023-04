Real-Chelsea: Kepa Arrizabalaga critiqué par des anciens internationaux après son "erreur" sur le but d'Asensio

Chris Sutton et Joe Cole, ex-internationaux anglais désormais consultants pour la chaîne britannique BT Sport, ont estimé que Kepa Arrizabalaga avait commis une grosse erreur mercredi, lors du quart de finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid (0-2).

Profitant d'un coup de mou d'Edouard Mendy, Kepa Arrizabalaga est revenu sur le devant de la scène avec Chelsea. Passé numéro 1 dans la hiérarchie chez les Blues, le gardien espagnol a livré une prestation dans l'ensemble correcte, mercredi, sur la pelouse du Real Madrid, en quart de finale aller de Ligue des champions (2-0).

S'il ne peut rien faire sur le but de Karim Benzema (21e) puisqu'il sauve une tentative de Vinicius à bout portant auparavant, Kepa effleure le tir puissant de Marco Asensio, à ras-de-terre, qui passe entre les jambes de Wesley Fofana et termine dans ses filets (74e).

"Si Thibaut était dans le but de Chelsea, il l’aurait stoppée"

Chris Sutton et Joe Cole, anciens internationaux anglais, se sont accordés à dire que Kepa aurait dû éviter ce second but, selon leurs propos sur la chaîne britannique BT Sport. "Sur le deuxième but, il faut le dire, Kepa doit faire beaucoup mieux, a estimé Sutton, ancien attaquant de Chelsea et du Celtic. C’est une erreur de sa part. Je pense qu’à ce niveau, votre gardien de but doit être en mesure d'arrêter une telle frappe. Si Thibaut Courtois était dans le but de Chelsea, il l’aurait stoppée", a-t-il extrapolé.

Même son de cloche pour Joe Cole, milieu de terrain vagabond en Premier League et Lillois le temps d'une saison (2011-2012). "Vous avez besoin d’un gardien de but de haut niveau dans ces grands moments, comme Courtois. C’est là que vous avez besoin d'un grand Kepa pour tirer tout le monde vers le haut", a encore appuyé le triple vainqueur de la Premier League.

À Stamford Bridge mardi prochain, Chelsea sera dos au mur, contraint de remonter son retard de deux buts pour espérer se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des champions.