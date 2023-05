Real-City: bonne nouvelle pour les Madrilènes, Modric sera de la partie à Bernabeu

A la veille de la demi-finale aller de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City (ce mardi sur RMC Sport 1), Carlo Ancelotti a confirmé en conférence de presse la présence de Luka Modric, blessé depuis deux semaines mais qui démarrera à Bernabeu.

Le Real Madrid peut souffler: il pourra compter ce mardi sur Luka Modric pour la réception de Manchester City en demi-finale aller de Ligue des champions. Blessé aux ischios-jambiers le 25 avril dernier contre Gérone, le Croate a rejoué huit petites minutes ce week-end face à Osasuna, en finale de Coupe du Roi, mais sa participation au choc face aux Skyblues était encore incertaine.

"Quand Modric va bien, il joue. Actuellement il va bien et demain il jouera", a expliqué son entraîneur Carlo Ancelotti, ce lundi en conférence de presse. Interrogé quelques minutes plus tard sur qui formera l'entrejeu du Real Madrid, l'Italien a glissé avec un sourire: "Ce sera Modric et deux autres joueurs."

"On espère prendre un petit avantage"

Après le duel de la saison passée, remportée par le Real, Carlo Ancelotti s'attend à un affrontement un peu spécial. "On sait que le match décisif sera le retour alors on espère prendre un petit avantage mardi soir. C'est à dire un résultat positif, mais aussi être bien dans le match, ne pas trop souffrir..." Vu la forme des Cityzens, la mission s'annonce compliquée.

Le coach madrilène reconnaît d'ailleurs que les hommes de Guardiola ont progressé en un an: "Manchester City est une équipe plus complète que l'an dernier, assure-t-il. Ils avaient à l'époque un attaquant très dangereux, Gabriel Jesus, mais qui n'a pas les mêmes caractéristiques que Haaland. Le style de l'équipe n'a pas changé mais ils jouent peut-être un peu plus de ballons longs. C'est une opportunité de plus pour eux".