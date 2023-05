Mercato: la mise au point de Pérez sur l'avenir d'Ancelotti au Real Madrid

Actuellement sous contrat jusqu'en 2024 avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti est courtisé dans le même temps par la Fédération brésilienne. Mais son président ne veut pas le voir partir.

Ne parlez pas à Florentino Pérez d’un possible départ de Carlo Ancelotti. Après la victoire contre Osasuna samedi en finale de la Coupe du Roi (2-1), le président du Real Madrid a fait le point sur l’avenir de son entraîneur. Et il s’est montré très clair alors que la sélection brésilienne fait le forcing pour tenter d’attirer l’Italien.

Le Real "très heureux" avec Ancelotti

"Je ne veux même pas en entendre parler. Il a encore un an de contrat. Nous sommes très heureux avec Ancelotti", a réagi Pérez. Lié au Real jusqu’en 2024, l’ancien coach du PSG doit donner sa décision sur son avenir à l’issue de cette saison, alors que son club est hors course en championnat mais qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions (9 mai et 17 mai contre Manchester City).

Comme il l’a lui-même reconnu, la fédération brésilienne en a fait sa priorité pour prendre la succession de Tite, qui a quitté son poste après l'élimination en quarts de finale du Mondial 2022 au Qatar. "La réalité, c'est que l'équipe nationale du Brésil me veut, et cela me flatte, cela m'enchante. Mais il faut respecter le contrat en cours (avec le Real), un contrat que je souhaite honorer jusqu'au bout. Cela ne me surprend pas qu'il y ait des rumeurs de ce genre, et cela ne m'inquiète pas. C'est assez clair : je resterai ici tant que le Real Madrid me permet de continuer ici. Je sens beaucoup de soutien de la part du président, des supporters et des joueurs, l'ambiance est très tranquille autour de moi, et moi aussi je suis très tranquille", a-t-il récemment déclaré.

En cas de refus d’Ancelotti, le Brésil pourrait se rabattre sur Fernando Diniz, entraîneur de Fluminense, ou sur les Portugais Abel Ferreira, actuellement en poste à Palmeiras, et Jorge Jesus (Fenerbahçe), principaux noms évoqués par les médias brésiliens.