Real-City: "C'était la même chose l'an passé", la réponse de Kroos à Rooney, qui voit Madrid se faire écraser

En conférence de presse ce lundi, à la veille de la demi-finale aller (21h sur RMC Sport 1) de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City, Toni Kroos a répondu à Wayne Rooney, qui pense que le club merengue va se faire "écraser" par l'équipe de Pep Guardiola. L'Allemand est confiant sur les chances de son équipe.

Un parfum de revanche. Mardi (21h sur RMC Sport 1), le Real Madrid reçoit, avec son statut de tenant du titre, Manchester City lors d'une demi-finale aller de Ligue des champions. La saison dernière, au même stade de la compétition, Toni Kroos et ses coéquipiers avaient dominé les hommes de Pep Guardiola.

Victorieux à l'aller (3-1), Manchester City avait été renversé au retour (3-1). Pour autant, Wayne Rooney, ancienne gloire de Manchester United, pense que la donne changera cette année: "Manchester City ne battra pas seulement le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions, ils vont les écraser."

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

"Je me souviens d'une ou deux personnes qui disaient plus ou moins la même chose"

Passé en conférence de presse lundi, à la veille du match, Toni Kroos a été interrogé sur cette phrase de l'ancien attaquant des Red Devils. "C'était la même chose il y a un an, n'est-ce pas? Presque personne ne s'attendait à ce que nous gagnions la Ligue des champions, à ce que nous gagnions cette demi-finale à la fin et nous l'avons fait, a répondu l'Allemand. Je me souviens d'une ou deux personnes qui disaient plus ou moins la même chose."

Arrivé au Real Madrid à l'été 2014, Toni Kroos a remporté depuis à quatre reprises la Ligue des champions. Déjà vainqueur du trophée en 2013 avec le Bayern Munich, le joueur de 33 ans a l'habitude des joutes européennes avec ses coéquipiers. En face, Manchester City, toujours en course cette saison pour le triplé, n'a jamais gagné la plus prestigieuse compétition européenne.