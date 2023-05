Real-City: Ancelotti ne se prépare pas uniquement à "stopper Haaland"

Malgré la saison ahurissante que réalise Erling Haaland, Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, ne veut pas faire une fixette sur l'attaquant norvégien au moment d'affronter Manchester City en demi-finale de Ligue des champions, ce mardi à Bernabeu (21h sur RMC Sport 1).

Erling Haaland enfile les records comme des perles, mais ça n'inquiète pas Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, à la veille d'une demi-finale aller de Ligue des champions très attendue face à Manchester City (ce mardi sur RMC Sport 1). "Haaland, c'est évidemment un joueur très dangereux, qui montre des qualités impressionnantes, surtout devant les buts, a reconnu l'Italien. C'est une menace évidente, mais parler seulement de lui, c'est oublier tout une équipe qui joue bien, qui a des idées."

Qu'importent les 35 buts du Norvégien en Premier League, l'entraîneur madrilène ne veut pas faire l'erreur de ne penser qu'à un seul joueur alors que va se présenter à Bernabeu l'équipe la plus impressionnante de la saison. "L'aspect défensif sera important, mais on ne se focalise pas sur un seul joueur, assure-t-il. On ne prépare pas un match pour stopper Haaland, on prépare un match pour arrêter une équipe qui paraît inarrêtable."

"(Avec Haaland), ils jouent peut-être un peu plus de ballons longs"

Ancelotti note même que l'équipe de Manchester City de cette année est encore plus compétitive que celle que battue par le Real Madrid il y a un an, au même stade de la compétition : "C'est une équipe plus complète que l'an dernier. Ils avaient à l'époque un attaquant très dangereux, Gabriel Jesus, mais qui n'a pas les mêmes caractéristiques que Haaland. Le style de l'équipe n'a pas changé mais ils jouent peut-être un peu plus de ballons longs. C'est une opportunité de plus pour eux."

Reste une certitude: les stats d'Erling Haaland interpellent toute l'Europe. "C'est évident qu'il est différent. Il a marqué 51 buts cette saison, donc j'ai l'impression que la relation Guardiola-Haaland, ça n'a pas trop mal marché jusqu'ici", a souri Toni Kroos en conférence de presse. Pour connaître avec exactitude le nombre de buts du Norvégien cette saison, c'est que l'Allemand a bien étudié son futur adversaire.