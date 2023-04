Real Madrid – Chelsea : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Après les deux matchs du mardi, la Ligue des Champions revient ce mercredi soir. Parmi les deux affiches de la soirée, Chelsea se déplace sur la pelouse du Real Madrid. Zoom sur comment suivre la rencontre dans cet article.

Un an après, le Real Madrid et Chelsea se retrouvent à nouveau en Ligue des Champions, au même stade de la compétition. Lors de la précédente édition, les joueurs de la Maison Blanche avaient éliminé l’équipe londonienne après un nouveau retournement de situation.

Une victoire qui avait permis aux madrilènes de continuer leur route vers le titre, qu’ils avaient acquis face à une autre équipe du Royaume : Liverpool. A la peine en championnat avec une onzième place, Chelsea sait qu’une victoire en Ligue des Champions est désormais la seule possibilité d’espérer jouer la compétition l’an prochain. De son côté, le Real semble avoir tiré un trait sur le championnat et accuse un retard de 13 points sur le FC Barcelone. Pas nécessairement une bonne nouvelle pour Chelsea car les coéquipiers de Karim Benzema risquent maintenant d’être entièrement focalisés sur la coupe aux grandes oreilles. Pour cette première affiche, Karim Benzema et Vinicius Jr devraient être titularisés par Carlo Ancelotti pour mener l’attaque des blancs. En face, on compte notamment sur la présence de Kai Havertz et de Joao Felix. Si vous souhaitez suivre cette affiche en direct, on vous détaille tout dans le paragraphe suivant

Real Madrid – Chelsea : à quelle heure ?

Pour suivre ce premier match entre le Real Madrid et Chelsea, rendez-vous est pris ce mercredi dès 21 heures sur la chaîne CANAL+ Foot ou sur RMC Sport 1. Si vous souhaitez suivre la rencontre dans les meilleures conditions, plusieurs offres sont accessibles comme l’offre CANAL+ Sport qui permet de suivre l’ensemble des programmes du groupe CANAL+ mais aussi les diffusions d’Eurosport ou de beIN SPORTS. Un abonnement actuellement proposé au tarif de 34,99 euros par mois avec un engagement de durée de 24 mois.

