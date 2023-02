Real: façonné par Raul, adoré par Carlo Ancelotti... qui est Alvaro Rodriguez, épatant pour ses débuts en Liga

Auteur d'une entrée en jeu remarquée face à Osasuna (2-0) pour ses débuts en Liga, le jeune attaquant hispano-uruguayen va faire le voyage à Anfield, pour y affronter Liverpool en Ligue des champions (mardi à 21h).

La Castilla (l'équipe réserve du Real Madrid) renferme un joyau que le club a mis sous bonne garde pour ne pas le voir s’envoler. Car à ce rythme, il figurera bientôt sur les tablettes des plus grands clubs européens. Surtout s’il parvient à grappiller des minutes au sein de l’équipe première, et qu’il continue de s’y montrer décisif, ce qui est arrivé à peu de joueurs de la Fabrica ces dix dernières années.

Cornaqué par son idole Raul, sous les ordres duquel il a explosé cette saison, l’attaquant hispano-uruguayen Alvaro Rodriguez (18 ans) a réalisé une entrée remarquée samedi, contre Osasuna (2-0). Déterminé à marquer ses grands débuts en Liga de son empreinte, le jeune avant-centre n’est pas arrivé à pas feutrés dans le grand monde, il a enfoncé la porte. Les huit minutes de jeu qui lui ont été accordées le week-end dernier, il pouvait difficilement mieux les occuper.

Au relais du Brésilien Vinicius qu’il aurait pu régaler sur l’une de ses premières actions sans l’intervention du VAR (89e), Alvaro Rodriguez ne s’est pas démonté et a récupéré un ballon dans les pieds adverses avant de fixer et de servir sur un plateau Asensio pour le but du break (90e+1). Le voici impliqué dans plus de buts en Liga que Mariano et Eden Hazard réunis. Ce qui peut paraître complètement anecdotique, sachant que ces deux joueurs ont très peu joué, mais qui ne l’est pas forcément à l’échelle de sa jeune carrière.

Car l’extrême exigence de l’équipe première font que les places sont chères, et que les enfants du Real Madrid ne s’y imposent que trop rarement. "Je suis là pour gagner des matches, pas pour donner des minutes": tel est le credo de Carlo Ancelotti. Intransigeant, mais juste, Carlo Ancelotti a néanmoins convoqué la pépite pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, contre Liverpool. Une belle preuve de confiance. Il faut dire que le joueur possède un profil que le Real Madrid ne compte pas forcément dans ses rangs.

Biberonné aux exploits du Real

"El Toro", surnom qu'il doit à sa taille (1,93m) et à sa puissance physique, était à l’origine un ailier assez rapide malgré sa corpulence, Raul en a fait un attaquant vorace et très complet. "Il a beaucoup de qualités, il a une bonne tête... Il peut nous aider, expliquait Ancelotti à l’issue du match samedi. Ce n'est pas facile de rejoindre le Real Madrid. Il était très concentré et il a fait la différence en 10 minutes avec deux passes décisives. Il va nous aider pour le reste de la saison. Va-t-il rester avec l’équipe première ? C'est quelque chose que nous devons évaluer. Nous allons en parler avec Raúl".

De l’aveu du paternel - l’ancien footballeur uruguayen "Coquito" Rodriguez -, la légende du Real Madrid a été l’un des moteurs de la croissance sportive du jeune Alvaro, biberonné aux exploits du Real: "Quand il était très jeune, je le mettais sur mes genoux devant la télévision et je lui expliquais ce qu'était le Real Madrid. Quand il a grandi, nous nous levions à 9 heures du matin le week-end pour regarder les matchs des équipes de jeunes et analyser les joueurs. Il s’est pris au jeu et, avec le temps, c'est lui qui me réveillait le matin."

Repéré par le Real Madrid qui l’intègre à ses plans alors qu’il n’a que 16 ans, Alvaro Rodriguez n’a pas tardé à faire ses preuves, à la fois en club et en sélection. Alvaro Rodriguez a joué trois matchs avec l'équipe nationale espagnole des moins de 18 ans, mais il porte désormais les couleurs de l’Uruguay. Il a d’ailleurs réalisé son premier coup d’éclat avec les moins de 20 ans de la Celeste en inscrivant 5 buts cette année, dont un triplé contre la Bolivie (4-1), et un doublé contre le Venezuela (4-1), aidant son équipe à se qualifier pour le Mondial U20.

Des performances qui lui ont valu d’être appelé en équipe première, qu’il espère désormais ne plus jamais quitter. "Il y a de meilleurs attaquants qu'Álvaro au Real Madrid mais je crois sincèrement qu'il peut devenir le 9 de l'équipe, aux côtés de n’importe quel joueur, imagine le père, interrogé par AS. Je le dis sincèrement. Il a la mentalité pour jouer au Real Madrid. Il a juste besoin d'avoir l'opportunité et qu'on lui donne de la continuité." Une première occasion lui sera peut-être offerte ce mardi, à Anfield.