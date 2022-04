Premier League: Raul a failli remplacer Bielsa sur le banc de Leeds

Après le licenciement de Marcelo Bielsa, fin février, Leeds a un temps pensé à Raul, actuellement à la tête de la réserve du Real Madrid, pour le remplacer.

La piste était passée sous les radars et ne ressort finalement que deux mois plus tard. Au moment du licenciement de Marcelo Bielsa, démis de ses fonctions le 27 février, les dirigeants de Leeds ont un temps envisagé la signature comme entraineur de Raul. À la légende espagnole, actuellement à la tête du Real Madrid, ils ont finalement préféré Jesse Marsch, l’ancien de Leipzig, qui est encore en poste actuellement.

L’information a été révélée par le journal espagnol Marca. Raul est arrivé à la tête de la Castilla en 2020, avec des résultats immédiats. Il a notamment remporté dès sa première année la Youth League, pour la première fois de l’histoire du club. Qualifié d’entraineur dur et strict, son profil avait été ciblé par plusieurs clubs européens, sans que cela n’aboutisse. Cette saison, il est actuellement 12e de la Segunda Division B, où la réserve évolue.

Objectif équipe première

Son objectif resterait de prendre la tête de l’équipe première, possiblement en succédant à Carlo Ancelotti. Après le départ de Zinédine Zidane, ses dirigeants avaient estimé qu’il était encore trop tôt pour un tel changement et opté pour un profil plus expérimenté. "J'ai décidé d'être entraîneur, je travaille pour le club et j'essaie de me préparer, a-t-il expliqué en mars. Le temps nous dira... Je m'amuse et j'apprends, et je suis disponible pour le club pour tout ce dont il a besoin."

Pour l’heure, Raul préférerait donc rester au Real. Pour redresser la barre, Leeds a donc fait appel à Marsch, qui est en bonne posture pour permettre au club de se maintenir: à six journées de la fin, les Peacocks possèdent huit points d’avance sur Burnley, premier relégable, avec un match en plus.