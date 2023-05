Real Madrid – Manchester City : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Cette semaine, la Ligue des Champions fait déjà son grand retour. Pour la première demi-finale aller, le Real Madrid accueille Manchester City. Découvrons ensemble comment suivre cette affiche en direct.

Pour beaucoup d’observateurs, il s’agit d’une finale avant l’heure. Dans son antre du Santiago Bernabeu, le Real Madrid défie Manchester City, encore en lice pour réaliser le triplé Ligue des Champions – Coupe d’Angleterre et championnat.

Si les hommes de Pep Guardiola partent avec la faveur des pronostics dans cette double confrontation, les coéquipiers de Karim Benzema savent gagner mieux que quiconque malgré une domination de l’équipe adverse. Pour cette première rencontre, le ballon d’or français devrait d’ailleurs démarrer la rencontre à la pointe de l’attaque. Les téléspectateurs du monde entier suivront avec attention son duel avec l’attaquant norvégien Erling Haaland. Pour mener les offensives des Citizens, Kevin de Bruyne devrait à nouveau être aux commandes. Au tour précédent, le Real Madrid est venu à bout de Chelsea en remportant les deux rencontres sur le score de 2 buts à 0. De leur côté, les joueurs de Manchester City avaient fait le travail dès le match aller, en s’imposant 3 buts à 0 face au Bayern Munich et ont pu se contenter d’un match nul en Bavière : 1-1. Si vous souhaitez suivre cette première manche entre les deux clubs, restez avec nous, on vous dit tout sur l’heure et la chaîne de diffusion de la rencontre dans le paragraphe suivant

Real Madrid – Manchester City : à quelle heure ?

Cette affiche entre le Réal Madrid et Manchester City est à suivre ce mardi dès 21 heures sur les antennes de CANAL+ et RMC Sport 1. Pour suivre l’affiche dans les meilleures conditions, le groupe RMC Sport propose plusieurs offres comme le pack RMC Sport + beIN SPORTS qui permet d’accéder aux diffusions des deux groupes. Une offre proposée au tarif de 29 euros par mois pour celles et ceux qui opteront pour une durée d’engagement de 12 mois.

