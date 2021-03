Real Madrid: Vazquez explique sa célébration "pause café" avec Ramos

Buteur ce mardi lors de Real Madrid-Atalanta en 8e de finale retour de Ligue des champions (3-1), Sergio Ramos s'est livré à une étonnante célébration avec son compère Lucas Vazquez.

Le patron est de retour. Absent depuis le début de l'année civile à cause d'une blessure puis d'une opération à un ménisque, Sergio Ramos (34 ans) a repris la compétition le week-end dernier contre Elche en Liga. Ce mardi, le capitaine du Real Madrid a eu droit à une deuxième titularisation de suite lors du 8e de finale retour de Ligue des champions contre l'Atalanta (3-1). Un match où il a été plutôt solide, et au cours duquel il a inscrit son 4e but de la saison.

A l'heure de jeu, le défenseur espagnol a tiré un penalty obtenu par Vinicius pour porter le score à 2-0... et offrir une étonnante célébration. Rejoint par Lucas Vazquez, l'arrière a levé une jambe avec son compère, tout en faisant semblant de boire dans une tasse. Pourquoi? C'est la question qui a été posée à Vazquez après la partie.

>>> Abonnez-vous à RMC Sport et profitez en exclusivité de la Ligue des champions

"Coffee time"

"C’est une chose à laquelle nous avons pensé ensemble aujourd’hui, a confié le milieu. Après avoir mangé, on a bu un café et on s’est dit qu’on le ferait si l’un de nous mettait un but ce soir: coffee time!"

Comme l'ont relevé les observateurs espagnols, Ramos s'est également fait remarquer par un autre geste, quelques instants plus tard. Alors que Zinedine Zidane s'apprêtait à le remplacer par Militao (64e), le capitaine s'est tourné vers le banc merengue en montrant ses dix doigts, et donc en demandant à son coach de le laisser dix minutes de plus que prévu sur le terrain. Demande à laquelle Zizou, qui ne voulait pas prendre de risque vu le score, n'a pas accédé.

Deuxième défenseur à avoir marqué le plus de buts (15) dans l'histoire de la Ligue des champions derrière Roberto Carlos (16), Sergio Ramos sera en fin de contrat au Real le 30 juin prochain. Et n'a pas (encore?) trouvé d'accord pour une prolongation.