Real-Manchester City: Makelele est "fan de Madrid" mais donne l'avantage à City

A la veille de la demi-finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City (21h, sur RMC Sort), Claude Makelele, l'ancien joueur du club madrilène, a pronostiqué une victoire du club anglais, même s'il reste "un fan du Real".

Il y a le coeur et la raison, et Claude Makelele sait parfaitement faire la différence. "J'ai gagné beaucoup de trophées à Madrid, a-t-il rappelé lundi dans le cadre des Laureus World Sports Awards, dont il est ambassadeur. Pour moi, le Real est encore le meilleur club du monde et je reste un fan du Real." Mais avant la demi-finale de Ligue des champions entre le club espagnol et Manchester City, le Français donne son pronostic aux joueurs de Pep Guardiola.

"Ce sera un gros match, Manchester City est désormais au niveau pour gagner un trophée comme la Ligue des champions, reconnaît Makelele. Les joueurs de City ont de bonnes chances de remporter la rencontre. Ils ont déjà perdu contre Madrid (la saison dernière en demi-finale de Ligue des champions, déjà), mais ils ont maintenant la meilleure équipe, elle est plus compacte, plus solide défensivement."

"City a connu la même expérience que Chelsea"

Claude Makelele estime aussi que les échecs passés ont aidé les Cityzens à se construire. "Ils savent comment gérer ce genre de matchs, Guardiola a beaucoup appris sur ça aussi, dit-il. Ils ont l’opportunité de gagner cette année. Ils ont appris des dernières années, pas juste de l’année dernière."

Le Français, passé également par Chelsea et qui occupe une fonction de conseiller auprès des équipes de jeunes des Blues, compare le parcours des deux clubs anglais. "City a connu la même expérience que Chelsea : il faut se battre de nombreuses années pour remporter la Ligue des champions. Manchester City a appris dans cette compétition, après avoir eu du mal pendant plusieurs années. Au contraire, le Real sait exactement comment remporter ce trophée. Manchester City avait besoin de cette expérience. Ils sont plus mâtures aujourd’hui, ils méritent."