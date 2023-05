PSG: "C’est faire comprendre à ces joueurs de ne plus venir en Ligue 1", Makelele peiné par le traitement réservé à Messi à Paris

L'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Claude Makelele, estime que la sanction infligée à Lionel Messi, est un mauvais signal envoyé aux joueurs de dimension internationale.

Lionel Messi a effectué son retour à l'entraînement avec le PSG plus tôt qu’on ne l’imaginait. Mais la sanction qui lui a été infligée par le club pour sa petite virée non autorisée en Arabie Saoudite, le conduisant à s’excuser publiquement - ce qu’il n’avait jamais fait auparavant dans sa carrière - continue de faire grand bruit. Les admirateurs du génie argentin ne digèrent pas le traitement qui lui a été réservé.

Claude Makelele en fait partie. L’ancien milieu de terrain du Real Madrid et du Paris Saint-Germain a semblé chagriné par les critiques qui se sont abattues sur la star, alors qu’il s’exprimait dans le cadre des Laureus World Sports Awards en tant qu’ambassadeur.

Makelele: "Jespère que Paris le gardera"

"Moi, ça me fait de la peine, la manière dont on critique des joueurs de ce calibre de renommée planétaire, a-t-il confié à un pool de journalistes présents sur place. On a vu ça avec Cristiano Ronaldo à Manchester United, ça se passe avec Messi, c’est dommage. C’est dommage parce que c’est faire comprendre à ces joueurs de ne plus venir en Ligue 1. Ce serait dommage de perdre ce genre de joueurs qui donnent du plaisir. On ne peut pas tous les aimer mais on a besoin de ce genre de joueurs. En Angleterre, ils font en sorte de les attirer, parce que c’est du spectacle, ça donne envie aux gens de se déplacer au stade. Ce serait dommage de perdre un joueur comme Messi."

Le Paris Saint-Germain pouvait-il se passer de sanctionner un tel écart de conduite dans un contexte de grogne de ses supporters, lassés par l’attitude de certains joueurs, et notamment Lionel Messi avec lequel le courant n’est jamais passé ? "Il existe d’autres manières de sanctionner un club, en interne, estime Claude Makelele. Tout est fait de politique dans le football. Humainement, il faut savoir être assez intelligent pour savoir passer derrière… On parle de Messi quand même…"

Si les excuses de Lionel Messi ont favorisé sa réintégration et que le climat autour de sa personne est désormais apaisée, ce retour à la normale ne change en rien l'issue de son aventure parisienne, qui va prendre fin au terme de la saison. Rien n'est encore établi concernant la suite qu'il souhaite donner à sa carrière. Messi pourrait retrouver le Barça ou se tourner vers des destinations plus exotiques, comme l'Arabie Saoudite où il retrouverait un certain Cristiano Ronaldo. "C’est son choix. Il a tellement fait, il a droit aussi de se faire plaisir, a souri Makélélé. Mais j’espère que Paris le gardera."