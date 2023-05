Manchester City: l’agent de Yaya Touré a fait lever le sort contre Guardiola par des marabouts

L’agent de Yaya Touré prédit la victoire de Manchester City en Ligue des champions après avoir fait lever le sort jeté par des marabouts sur Pep Guardiola, manager des Citizens, en 2018 sur fond de désaccord avec l’international ivoirien.

Les supporters de Manchester City peuvent mettre le champagne au frais. Dans une interview au Daily Mirror, Dimitri Seluk, l'agent de Yaya Touré, a présenté ses excuses à Pep Guardiola après l’avoir violemment critiqué ces dernières années. Il a aussi expliqué avoir fait lever le sort qu’il avait fait jeter sur le manager catalan par des chamans africains pour l’empêcher de remporter la Ligue des champions.

"Le sort a maintenant été levé par les marabouts"

"Je tiens à m'excuser pour cette affaire, a lancé Seluk. Je pense qu'il est temps que cette amertume s'arrête et je sais que Yaya ressent la même chose car il ne souhaite rien d'autre que du succès pour City. Je peux dire que le sort a maintenant été levé par les marabouts - et que je pense que City remportera la Ligue des champions sous Pep. Ils ont de bonnes chances de le gagner cette année. Mais quoi qu'il arrive, ils la gagneront certainement dans les trois prochaines années."

"Vous souvenez-vous quand j'ai un jour critiqué City pour ne pas avoir offert de gâteau à Yaya le jour de son anniversaire (en 2014, ndlr)?, poursuit-il. Eh bien, c'est mon anniversaire ce mois-ci et mon cadeau est que cette malédiction soit terminée. En fait, j'espère que City remportera le triplé cette saison."

Touré reste comme une légende de Manchester City (2010-2018) malgré une dernière année conflictuelle avec Pep Guardiola qui ne l’avait titularisé qu’à une seule reprise. Seluk avait violemment et régulièrement allumé le manager catalan. Dans une interview à France Football en 2018, Touré avait même accusé à demi-mots Guardiola de racisme. "Quand on s'aperçoit qu'il a souvent des problèmes avec des Africains, partout où il est passé, je me pose des questions", avait-il lancé. Le sort supposément lancé par Seluk contre Guardiola date de cette période et les échecs répétés des Citizens dans la compétition reine des clubs avaient suscité une certaine interrogation chez les supporters.

Yaya Touré s’était excusé pour ses allégations quelques semaines plus tard. En 2021, il avait expliqué avoir adressé une lettre d’excuses à son ancien entraîneur avant d’expliquer qu’il n’avait jamais reçu de réponse.