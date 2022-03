Real-PSG: "ADN", le film RMC Sport du nouveau crash parisien en Ligue des champions

RMC Sport dévoile "ADN", son film de 27 minutes sur le fiasco du PSG en huitièmes de finale retour de Ligue des champions contre le Real Madrid (3-1). Malgré deux buts d'avance et une domination dans le jeu, les Parisiens ont fini balayés par Karim Benzema.

Que manquait-il au Paris Saint-Germain? Pas grand-chose sur le papier, avec un but d'avance, un Mbappé en feu et toutes les stars enfin ensemble et sur pieds. Mais il y a des clubs à l'ADN différent. À la faveur d'une performance majuscule de Karim Benzema, le Real Madrid a fait replonger le PSG. Battu 1-0 à l'aller, mené d'un but à l'heure de jeu au retour, le club espagnol a réussi l'impensable en arrachant la victoire 3-1 devant son public pour éliminer les Parisiens de la Ligue des champions. ADN, le film RMC Sport, retrace ce nouveau crash parisien.

"C'est pas possible..."

ADN, c'est 27 minutes de moments inaperçus, de plans inédits, de réactions furtives sur le terrain. Comme avec cette mine consternée de Kylian Mbappé après le troisième but fatal. Le champion du monde français ne s'imaginait pas un tel cauchemar à la mi-temps, lorsqu'il échangeait son maillot avec Karim Benzema dans le tunnel menant aux vestiaires.

"C'est pas possible, c'est pas possible...", a dit au même endroit Danilo Pereira à Marco Verratti après le coup de sifflet final, pendant que les Madrilènes fêtaient leur qualification pour les quarts de finale. Les dirigeants parisiens, eux, accablaient l'arbitrage, comme si le temps de la remise en question devait attendre.