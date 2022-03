Ligue des champions: fiasco pour le PSG, éliminé par le Real sur un triplé de Benzema

Pourtant porté par Kylian Mbappé, qui avait encore trouvé le chemin des filets, le PSG a été éliminé en huitièmes de finale de Ligue des champions par le Real Madrid. Puni par un triplé de Karim Benzema, le club français s'est incliné 3-1 mercredi soir, trois semaines après sa victoire 1-0 à l'aller (3-2 sur l'ensemble de la confrontation).

Il y a eu la remontada du Camp Nou. Il y a désormais celle du Santiago-Bernabéu, malgré Kylian Mbappé. Pourtant virtuellement qualifié avec deux buts d'avance à une demi-heure de la fin de son match mercredi soir, le Paris Saint-Germain a pris la porte. Sanctionné par un triplé de Karim Benzema (61e, 76e, 78e), le club français s'est incliné 3-1 dans son huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid, alors qu'il s'était imposé 1-0 à l'aller au Parc des Princes. Bilan de la catastrophe: le club espagnol s'impose 3-2 sur l'ensemble de la confrontation et se hisse en quarts de finale. Et l'histoire européenne des Parisiens reprend une tournure dramatique.

Kylian Mbappé avait pourtant été grand. Le champion du monde français, que d'aucuns considèrent désormais comme le meilleur joueur du monde, n'a eu aucune pitié pour le public espagnol qui l'attend de pied ferme depuis plusieurs mois. Entre deux buts refusés pour hors-jeu (34e, 54e), le buteur parisien avait ouvert le score à la 39e minute sur un contre éclair. Une action typique de sa part, avec une accélération fulgurante sur le côté gauche et une frappe en force au premier poteau, alors que l'expérimenté défenseur autrichien David Alaba craignait la frappe enroulée. Preuve que Mbappé, qui aura donc trompé trois fois Thibaut Courtois dans cette soirée, est désormais trop fort.

La bourde de Donnarumma a tout changé

Entreprenant en début de rencontre, le Real Madrid a plongé après ce but de Mbappé. À l'heure de jeu, l'équipe de Carlo Ancelotti semblait même à l'agonie. Le carton jaune récolté par Dani Carvajal, encore dépassé par Mbappé sur son couloir, le démontrait. Mais tout a basculé à la 61e minute avec l'immense erreur de Gianluigi Donnarumma sur une action anodine, qui a permis à Karim Benzema d'égaliser à 1-1. L'attaquant français de 34 ans, qui a tout gagné avec le Real Madrid, était jusqu'alors peu en vue. Cette bourde du gardien italien, qu'il est allé chercher en lui mettant la pression dans la surface, même si Mauricio Pochettino estime qu'il s'agissait d'une "faute" à siffler, l'a réveillé.

Luka Modric aussi. Le milieu croate, Ballon d'or 2018, a été immense sur le but du 2-1 (76e). Les deux équipes étaient alors à égalité sur l'ensemble de la confrontation. Mais le PSG, assommé, est sorti de son match. Comme un symbole, c'est le capitaine Marquinhos qui, par un contre malheureux, a offert le troisième but à Benzema dans la foulée. Le Real, hors-sujet à l'aller et dominé pendant une heure dans cette rencontre, n'aura donc eu besoin que d'une demi-heure pour décrocher la qualification. Car après la rencontre, ni Lionel Messi ni Neymar n'auront su se mettre à la hauteur de Mbappé pour remettre Paris dans le coup et arracher une prolongation.

Avec la finale perdue de 2020 et la demie de l'an dernier, le PSG avait retrouvé des couleurs en Ligue des champions. Il renoue aujourd'hui avec les terribles désillusions en huitièmes de finale, celles qui ont hanté le club et ses supporters de 2017 à 2019. Ce qui pose la question de l'avenir de l'entraîneur Mauricio Pochettino, mais surtout celle de Kylian Mbappé, toujours en fin de contrat... et toujours désiré par le Real Madrid.