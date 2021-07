RMC Sport diffuseur des quatre Coupes d’Europe de football pour les trois prochaines saisons

Avec la Ligue des champions, la Ligue Europa, la Ligue Europa Conférence et la Supercoupe d'Europe, RMC Sport diffusera les quatre Coupes d'Europe de football pour la période 2021-2024.

RMC Sport retransmettra les quatre Coupes d’Europe de football pour la période 2021-2024. Pour les trois prochaines saisons, l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League, l’UEFA Europa Conference League et l’UEFA Super Cup seront toutes disponibles sur la chaîne RMC Sport.

Rendez-vous le 11 août pour le coup d’envoi des Coupes d’Europe sur RMC Sport avec la diffusion de l’UEFA Super Cup en direct.

RMC Sport se réjouit de pouvoir continuer à diffuser l’UEFA Champions League dont elle suit le feuilleton depuis 2018. La chaîne retransmettra les deux meilleures affiches de chaque journée à compter des premiers tours de barrages les 17 et 18 août 2021.

Tout comme l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League restera également sur RMC Sport ces trois prochaines saisons.

À cette offre foot déjà riche, s’ajoutera l’UEFA Europa Conference League, la toute nouvelle compétition européenne de l’UEFA. RMC Sport sera la seule chaîne à proposer 266 matches (hors finales) d’UEFA Europa League et Europa Conference League en direct et en exclusivité chaque saison.

Enfin, RMC Sport continuera également la diffusion de l’UEFA Super Cup dès le 11 août 2021 (21h) avec Chelsea-Villarreal en direct.

Les Coupes d'Europe sur RMC Sport © RMC SPORT

De très belles semaines de football sur RMC Sport avec les plus grands clubs et les plus grandes stars du ballon rond

La saison prochaine, avec les Coupes d’Europe ainsi que la Premier League anglaise, les abonnés RMC Sport auront droit à de très belles semaines de football avec les plus grands clubs et les plus grandes stars du ballon rond.

La chaîne RMC Sport offre un accès au football en grand avec les deux meilleures affiches de l’UEFA Champions League (hors finale), la Premier League anglaise et la majorité de l’UEFA Europa League et de l’UEFA Europa Conference League. Mais également des championnats du monde de boxe et le meilleur du MMA..

Les chaînes RMC Sport sont proposées à partir de 9€/mois pour les abonnés SFR ou 19€/mois pour les non-abonnés. L’abonnement est avec ou sans engagement.

Avec le PLUS SPORT de SFR (RMC Sport + beIN SPORTS), ce sont 100% de l’UEFA Champions League et les plus grands championnats européens qui sont disponibles dans un seul abonnement.

RMC Sport, l’application incontournable pour les fans de sport

Pour tous les abonnés, l’application RMC Sport est disponible sur tous les supports et en mobilité, avec un accès immédiat au live, au replay et également aux émissions phares et aux reportages exclusifs.