Rudi Garcia devient consultant pour Canal+

Sans club depuis son départ de l'OL, Rudi Garcia sera aux commentaires pour certains matchs de Ligue des champions cette saison sur Canal+, selon L'Equipe. L'ancien entraîneur de l'OM interviendra également dans le Canal Football Club.

Rudi Garcia a retrouvé un job. Sans club depuis la fin de son aventure à l’OL, le technicien français de 57 ans rejoint la chaîne Canal+ comme consultant pour cette saison. Selon L’Equipe, il sera aux commentaires pour certains matchs de Ligue des champions, avec des débuts attendus le mardi 14 septembre pour Lille-Wolfsburg. Il devrait également intervenir sur le plateau du Canal Football Club. En attendant peut-être de retrouver un banc ?

>> La Ligue des champions est à suivre sur RMC Sport, cliquez ici pour vous abonner à nos offres

Il aimerait un grand club européen

Invité de l’émission Top of the Foot en mai dernier sur RMC, l’ex-entraîneur de Lille et l'OM avait confié son envie de découvrir "l’Angleterre ou l’Espagne, sans préférence particulière". "Les clubs qui peuvent m’intéresser ne sont pas légion. Ils font partie des championnats majeurs en Europe, et soit ils ont le potentiel pour se qualifier pour la Ligue des champions, soit ils joueront la Ligue des champions la saison prochaine", avait-il expliqué, tout en balayant les rumeurs qui l’envoyaient au Spartak Moscou. "Avec tout le respect que j’ai pour tous les clubs qui pourraient vouloir me proposer quelque chose, ils ne font pas partie de ce que j’ai dit, avait-il réagi. Ce n’est pas un club d’un championnat majeur en Europe." Son nom a également été évoqué cet été en Italie, du côté de la Fiorentina.

Le rôle de consultant ne sera pas tout à fait une nouveauté pour lui. Il avait notamment officié pour TF1 lors de l’Euro 2016 et durant la Coupe du monde 2018.