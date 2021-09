Equipe de France: Garcia aime beaucoup Moussa Diaby, qu’il souhaitait recruter à l’OM

Invité à distribuer les bons points de l’équipe de France lors de la trêve internationale, Rudi Garcia, ancien entraîneur de l’OM et l’OL, s’est réjoui des débuts de Moussa Diaby, ancien joueur du PSG qu’il souhaitait recruter à Marseille.

L’équipe de France a conclu son rassemblement de septembre par une victoire emballante face à la Finlande (2-0), mardi. Avec ses nuls face à la Bosnie-Herzégovine et l’Ukraine (1-1), elle conforte sa place en tête de son groupe de qualifications pour la Coupe du monde 2022 (sept points d’avance sur l’Ukraine, qui compte un match en moins, et sept sur la Finlande, qui en compte deux en moins). Cette rentrée a aussi permis à quatre joueurs de faire leurs grands débuts internationaux: Jordan Veretout, Aurélien Tchouaméni, Théo Hernandez et Moussa Diaby.

Invité à faire un bilan des trois matchs de l’équipe de France, Rudi Garcia a avoué un certain faible pour le dernier nommé qu’il dit suivre depuis un certain temps. "J'aime beaucoup Tchouaméni qui a un très gros potentiel, confie-t-il dans L’Equipe. Théo Hernandez je ne suis pas surpris, je l'ai dit. Et j'aime bien Moussa Diaby. Je m'étais penché sur son cas quand il était au PSG et que j'entraînais l'OM. J'aurais bien aimé le récupérer à l'époque."

Deux sélections et un poteau

Avant son aventure à Lyon qui a pris fin l’été dernier (2019-2021), Garcia s’était assis sur le banc de l’OM pendant un peu moins de trois saisons (2016-2019). Moussa Diaby, lui, a quitté le PSG, son club formateur, en 2019 pour s’engager en faveur du Bayer Leverkusen (contre 15 millions d’euros). La saison précédente, il avait été prêté à Crotone en Italie (de janvier à juin 2018). Il avait largement gonflé son temps de jeu avec Paris en 2018-2019 avec 34 matchs disputés (quatre buts et sept passes décisives) avant de partir.

Il s’est depuis imposé comme un titulaire indiscutable à Leverkusen au point de taper dans l’œil de Didier Deschamps. Diaby est devenu international en entrant en jeu en toute fin de match face à la Bosnie-Herzégovine (une minute) avant de fêter sa deuxième cape face à l’Ukraine trois jours plus tard (24 minutes). Il a même failli donner la victoire aux Bleus mais son tir a été repoussé par le poteau. Il n’est pas entré contre la Finlande, mardi.