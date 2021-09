Salzbourg-Lille: deux penalties concédés et une défaite, mauvaise soirée pour le Losc

Plombé par deux penalties, Lille s'est incliné ce mercredi sur le terrain du Red Bull Salzbourg (2-1) pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Les champions de France devront sérieusement élever leur niveau pour espérer atteindre les huitièmes.

Bien sûr, la qualification pour les huitièmes de finale est encore possible, mais un Losc à ce niveau aura beaucoup de mal à atteindre le prochain tour. Deux semaines après un nul contre Wolfsbourg (0-0) pour leur entrée en lice en Ligue des champions, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont été dominés par les jeunes pousses du Red Bull Salzbourg (2-1), ce mercredi. Avant de recevoir le FC Séville le 20 octobre, ils pointent à la dernière place de leur poule. Une déception, forcément, alors qu'ils semblaient sur la bonne voie après leurs succès en championnat contre Reims et Strasbourg.

>> Ligue des champions: revivez Salzbourg-Lille (2-1)

Deux ans après s’être fait sortir en C1 dès la phase de groupes, avec cinq défaites au compteur et un seul point pris, Lille n’a plus l’excuse du manque d’expérience. Surtout au moment d’affronter une équipe de Salzbourg culminant à 22 ans de moyenne d’âge. Et pourtant, le champion de France a été puni en Autriche sur deux erreurs largement évitables. En première période, c’est d’abord Sven Botman, pourtant si solide il y a encore quelques semaines aux côtés de José Fonte, qui a plombé les siens en faisant tomber Karim Adeyemi dans la surface. Le jeune avant-centre de 19 ans, pépite de la galaxie Red Bull et grand espoir du football allemand, s’est chargé de donner l’avantage aux siens (35e) sur ce penalty validé par le VAR, contre lequel les Dogues ont longtemps protesté, eux qui auraient aimé que l’arbitre signale une petite faute d’Adeyemi sur Gabriel Gudmundsson, juste avant l’intervention manquée de Botman.

Adeyemi a (encore) marqué les esprits

En début de seconde période, c’est Burak Yilmaz qui a compliqué encore un peu plus la tâche de son équipe. En contrant grossièrement le ballon de la main sur un coup franc, le Turc a offert un deuxième penalty à Salzbourg et Adeyemi en a profité pour s’offrir un doublé (53e). Au-delà de ses deux buts, celui qui a pour modèle un certain Kylian Mbappé aura fait si mal à la défense nordiste par sa pointe de vitesse et ses qualités d’élimination. Il avait déjà rendu fou les Sévillans il y a deux semaines en obtenant deux penalties (1-1). A Salzbourg d'en profiter avant de le voir certainement s'envoler pour un grand d'Europe dans les prochains mois...

Sérieux pendant la première demi-heure avant de retomber dans leurs travers, avec un déchet technique trop important à ce niveau et bien peu de créativité sur le plan offensif, les Lillois ont également vu leurs adversaires trouver le poteau sur une tentative de Rasmus Kristensen (41e). Et pourtant, même sans idées, ils sont parvenus à relancer le suspense à l’heure de jeu face au solide leader du championnat d'Autriche (23 buts marqués et quatre encaissés en neuf matchs). Fautif dix minutes plus tôt, Yilmaz s’est rattrapé en marquant sur un coup franc lointain, bien aidé par une faute de main de Philipp Köhn (62e). Un but qui aurait pu lancer une révolte, mais les Lillois, y compris les entrants (Jonathan Ikoné, Jonathan Bamba, Issac Lihadji…) se sont montrés globalement trop imprécis pour espérer un résultat positif.

>> La Ligue des champions est à suivre sur RMC Sport, cliquez ici pour vous abonner à nos offres