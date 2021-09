Salzbourg-Lille en direct: les Dogues veulent poursuivre leur montée en puissance

Bonjour à toutes et à tous

Bienvenue sur notre site pour suivre le déplacement du champion de France en titre, Lille, sur la pelouse de Salzbourg, dont on dit qu'il est le Bayern autrichien, intraitable dans son championnat (9 matches, 9 victoires) et en réelle progression sur la scène européenne. Deux fois troisième de son groupe ces deux dernières années en Ligue des champions, la formation de Matthias Jaissle n’est pas facile à manœuvrer. Requinqué en championnat après un nul rassurant contre Wolfsburg (0-0), les Dogues de Jocelyn Gourvennec ont l’occasion ce mercredi soir de transformer l’essai et de prouver qu’ils sont bel et bien de retour.