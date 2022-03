Serie A: l’Inter Milan aurait rompu son contrat avec la Super League

Selon la Cadena Cope, l’Inter Milan est le seul des douze clubs fondateurs de la Super League à ne plus faire partie du projet d’un point de vue contractuel.

Mais où va la Super League ? Lancé il y a un an, le projet d’une ligue quasi-fermée réunissant les clubs européens les plus puissants, était tombé à l’eau en deux jours. Mais comme l’a rappelé Andrea Agnelli ce jeudi, il n’est pas définitivement enterré. "La Super League n'a pas échoué", a déclaré le président de la Juventus, jeudi, lors d’un sommet sur le football organisé par le Financial Times. A mon avis, le foot européen a désespérément besoin de réformes. L'UEFA savait que moi, en tant que président de la Juve, je travaillais sur quelque chose de différent. La Super League est un travail collectif de 12 équipes, pas seulement d'une personne. 12 clubs ont signé un contrat de 120 pages et 11 d'entre eux sont toujours liés à ce contrat."

L'Inter avait une clause dans son contrat

Selon les informations de la Cadena Cope, le club qui s’est désengagé et n’est donc plus lié contractuellement avec la Super League est l’Inter Milan. Le média espagnol précise que le club lombard était le seul à disposer d’une clause libératoire en cas de désaccord avec ses sponsors.

Les onze formations encore liées contractuellement au projet de Super League sont le Real Madrid, Barcelone, l'Atlético, la Juventus Turin, l'AC Milan, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea et Tottenham.