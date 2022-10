Séville – Dortmund : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

La trêve internationale est terminée ! Retrouvez le FC Séville et le Borussia Dortmund pour la troisième journée de Ligue des Champions. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Séville – Dortmund !

Le FC Séville connaît des difficultés en ce début de Champions League. En effet, les joueurs espagnols se sont inclinés face à Manchester City (0-4), avant d’obtenir un match nul contre Kobenhavn (0-0).

Désormais dernier du groupe G, le FC Séville rencontre ce mercredi le Dortmund. Les Allemands sont seconds avec 3 points, une victoire et une défaite contre la City (2-1), en deuxième journée. Cette troisième journée est donc l’occasion pour les deux clubs de se relancer dans la compétition. Enfin, la rencontre sera arbitrée par Maurizio Mariani, Daniele Bindoni et Alberto Tegoni. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Séville – Dortmund !

Vous pouvez suivre en direct la rencontre Séville – Dortmund ce mercredi 5 octobre à 21 heures sur la chaîne beIN SPORTS 6.

